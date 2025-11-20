ملفات إبستين و تكهنات حول بنك يو بي إس واختبارات نووية: ترامب في قلب الجدل

MENAFN - Swissinfo) مرحبًا بكم في العرض الأسبوعي لتغطية الصحافة السويسرية للمستجدات الأمريكية. كل يوم خميس، نستعرض أبرز ما تناولته وسائل الإعلام السويسرية بشأن ثلاث قضايا رئيسية في الولايات المتحدة - في السياسة والاقتصاد والعلوم. تم نشر هذا المحتوى على 20 نوفمبر 2025 - 12:00 11دقائق

أكتب مقالات عن السويسريين.ات في الخارج، بالإضافة إلى الرسائل الإخبارية. كما أقوم بترجمة وتحرير مقالات والتعليق الصوتي. ولدتُ في لندن، ولديّ شهادة في اللغة الألمانية. عملتُ في صحيفة الإندبندنت قبل انتقالي إلى برن في عام 2005. أتحدث ثلاث لغات وطنية سويسرية. وأحب التجوّل في ربوع سويسرا,



مقالات أخرى للكاتب القسم الإنجل



English en Trump and the Epstein files, UBS speculation, and nuclear tests الأصلي طالع المزيدTrump and the Epstein files, UBS speculation, and nuclear

Español es Trump y los archivos de Epstein, especulaciones sobre UBS y pruebas nucleares طالع المزيدTrump y los archivos de Epstein, especulaciones sobre UBS y pruebas nucl

Português pt Trump e Epstein, UBS e testes nucleares طالع المزيدTrump e Epstein, UBS e testes nucl

日本語 ja エプスタイン、UBS、核実験...スイスメディアが報じた米国のニュース طالع المزيدエプスタイン、UBS、核実験...スイスメディアが報じた米国

中文 zh 特朗普和爱泼斯坦档案、瑞银传闻与核试验 طالع المزيد特朗普和爱泼斯坦档案、瑞银传 Русский ru Трамп и досье Эпштейна, спекуляции вокруг UBS и ядерные испытания طالع المزيدТрамп и досье Эпштейна, спекуляции вокруг UBS и ядерные испы

الحدث السياسي الأبرز في سويسرا هذا الأسبوع كان إعلان صفقة تجارية جديدة مع الولايات المتحدة، يوم الجمعة، تقضي بخفض الرسوم الجمركية على الواردات السويسرية من 39% إلى 15%، مقابل استثمارات كبيرة من شركات سويسرية في السوق الأمريكية.

أما في الولايات المتحدة، فقد هيمنت على المشهد السياسي مسألة احتمال نشر وزارة العدل لملفات تتعلق بالراحل جيفري إبستين، المدان سابقًا في قضايا استغلال جنسي. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارض هذا النشر منذ أشهر، قبل أن يتراجع عن موقفه مطلع الأسبوع. فكيف علّقت وسائل الإعلام السويسرية على هذا التحوّل المفاجئ؟

كما نتابع في هذا العدد مستجدات ملف احتمال نقل بنك يو بي إس مقره الرئيسي إلى الولايات المتحدة، وقرار إدارة ترامب استئناف الاختبارات النووية لأول مرة منذ عقود.

نُصِب تمثالان لدونالد ترامب وجيفري إبستين، أنجزهما فنانون مؤيدون لحرية التعبير، في المتنزه الوطني قرب مبنى الكابيتول في واشنطن العاصمة، بتاريخ 23 سبتمبر. Copyright 2025 The Associated Press. All Rights Reserved

أفادت قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية ، يوم الأربعاء، بأن نشر ما يُعرف بـ”ملفات إبستين” بات قريبًا بعد سلسلة من التطورات المعقدة، متسائلة:“هل تحتوي هذه الملفات على مادة متفجرة سياسيًا؟”

يوم الثلاثاء، صوّت الكونغرس الأمريكي، ذو الأغلبية الجمهورية، بأغلبية ساحقة لصالح إلزام وزارة العدل بنشر ملفات إبستين. هذا القرار عارضه ترامب لفترة طويلة، قبل أن يغيّر موقفه، يوم الأحد الماضي.

وأفادت القناة: حين أدرك ترامب أن عدد الجمهوريين المؤيدين للنشر كافٍ لتمرير القرار، تبنّى الموقف ذاته، محاولًا الظهور بمظهر المبادر. لكنه لم ينجح في تجاهل القضية أو التعتيم عليها”.

وأضافت القناة أن فضيحة إبستين كانت مصدر إزعاج دائم لترامب، إذ يرى كثير من أنصاره أن الإدارة الأمريكية أخفت صلات إبستين بشخصيات نافذة، وحجبت تفاصيل وفاته داخل سجن مانهاتن عام 2019، التي قُيّدت كـ”انتحار”.

من جهتها، وصفت صحيفة تاغيس أنتسايغير -الصادرة في زيورخ، هذا التراجع بأنه“محاولة إنقاذ”، لكنها اعتبرت أنه جعل ترامب يبدو“يائسًا”.

وقالت الصحيفة في افتتاحيتها يوم الاثنين:“كتابة عبارة 'لا يهمني!' بالأحرف الكبيرة توحي بالعكس تمامًا. فبعد أشهر من المقاومة، من الصعب تصديق أن ترامب غير معني فعلًا بنشر الملفات. كما أن دعوته للكونغرس لإصدار أمر للحكومة بنشرها أمر عبثي، إذ يمكنه اتخاذ القرار بنفسه دون انتظار تصويت الكونغرس”.

وأضافت الصحيفة أن هذا التحول الكلامي لن يُقنع حتى مؤيدي ترامب:“رغم أنهم يصدقون معظم ما يقوله، فإنهم متشككون في قضية إبستين، المتعلقة باستغلال القاصرات. نشر الملفات بالكامل فقط يمكن أن يشكّل انفراجًا حاسمًا. أي تأخير آخر سيعزز الاعتقاد بأنها تحتوي على معلومات محرجة - وربما متفجرة سياسيًا”.

وينص مشروع القانون على نشر جميع الملفات خلال 30 يومًا من توقيع ترامب عليه، بعد مراجعتها لحذف ما قد يحتوي على معلومات حساسة.

المصادر:



توضيح ملفات إبستينرابط خارجي – موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية

أحدث تغطيات حول قضية إبستين – موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسيةرابط خارج ، وصحيفة نويه تسورخير تسايتونغرابط خارجي (بالألمانية، يتطلب اشتراكًا)

ضحايا إبستين يحققون انتصارًرابط خارجي ا – لكن الملفات لم تُنشر بعد” – صحيفة تاغس أنتسايغير (بالألمانية، يتطلب اشتراكًا) ترامب يكرّر:“لا علاقة لي بجيفري إبستين”رابط خارجي – صحيفة تربيون دو جنيف (بالفرنسية)

افتتاحية صحيفة تاغيس أنتسايغيررابط خارجي (بالألمانية، يتطلب اشتراكًا)

غيوم داكنة فوق ساحة بارادبلاتس، المركز المالي السويسري، في زيورخ. Keystone / Alessandro Della Bella

تتداول منذ أشهر شائعات حول احتمال نقل بنك يو بي إس السويسري مقره الرئيسي إلى الولايات المتحدة، في حال لم تتراجع الحكومة السويسرية عن تشديد قواعد رأس المال.

ويوم الاثنين، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أن رئيس مجلس إدارة البنك، كولم كيلرر، ناقش هذه المسألة في لقاء خاص مع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت. ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة أن إدارة ترامب“أبدت استعدادًا لاستقبال أحد أبرز الأصول السويسرية”.

مع ذلك، لم يتغيّر الموقف الرسمي للبنك:“كما أكدنا مرارًا، نرغب في مواصلة العمل بنجاح كبنك عالمي مقره سويسرا”.

وقال توماس يوردان، الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري، في مقابلة مع قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية يوم الثلاثاء، إنه لا يمكنه تقييم مدى واقعية خطوة كهذه، لكنه شدد على ضرورة“تجنّب لغة التهديد”، داعيًا إلى حوار هادئ بين الحكومة والبنك حول متطلبات رأس المال، يوازن بين الاستقرار المالي ومرونة القطاع المصرفي. وأضاف:“الاستقرار لا يخص يو بي إس فقط، بل يشمل الاقتصاد السويسري بأكمله”.

وفي تحليل نشره موقع tippinpoint، المتخصص في الأخبار المالية والاستدامة، جاء أن“مغادرة يو بي إس لسويسرا لا تقل خيالًا عن مغادرة أثريائها - أي أنها لن تحدث غالبًا”. وأضاف:“لو صدّقنا السياسيين والمعلقين، لاعتقدنا أن موظفي يو بي إس والمليارديرات يحزمون حقائبهم الآن. سيكون من الأفضل إظهار مزيد من الصلابة وأقل من الهلع”.

وأشار الموقع إلى أن تقارير مشابهة نشرتها صحيفة نيويورك بوست الشهر الماضي لم تثر جدلًا واسعًا،“ربما لأن الصحيفة معروفة بميولها الشعبوية”. واعتبر أن تغطية فايننشال تايمز لم تغيّر جوهر القضية:“غالبًا ما ستنجح جهود الضغط غير المسبوقة التي يبذلها البنك، خاصة أن الرياح السياسية تبدو في طريقها للتغيير”.

المصادر:

“رئيس مجلس إدارة يو بي إس ناقش نقل المقر مع وزير الخزانة الأمريكي” – فايننشال تايمز موقع سويس إنفو

تغطية إعلامية: موقع الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالفرنسيةرابط خارجي

مقابلة مع الرئيس السابق للبنك الوطني السويسري – قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانيةرابط خارجي

تحليل حول مستقبل يو بي إس في سويسرا رابط خارجي – موقع متخصص في أخبار المال والاستدامة (بالألمانية)

سحابة فطر تتصاعد من انفجار في موقع اختبار في نيفادا في 24 يونيو 1957. Keystone

يثير احتمال استئناف الولايات المتحدة وروسيا للاختبارات النووية قلقًا متزايدًا في الإعلام السويسري. ووصفت قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطق بالألمانية الوضع بأنه“غامض إلى حد كبير”، مستضيفة الخبير النووي ليفيو هوروفِتز من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية (SWP) في برلين.

قال هوروفِتز:“لا نعرف بالضبط ما الذي يعنيه ترامب. يقول شيئًا، ثم يتراجع، ثم يعيد تكرار التصريح. وزيره المسؤول عن الأسلحة النووية يقول إنه لا حاجة للاختبارات، وكذلك الجيش. لذلك، لا أحد يعرف فعليًا ما الذي يحدث”.

وتساءلت القناة: هل التصريحات مجرد“استعراض قوة”؟

في المقابل، حذّرت صحيفة تاغس أنتسايغير، في افتتاحيتها، من“بزوغ عصر جديد من اللاعقلانية النووية”، واعتبرت أن“سباق تسلح نووي جديد يتشكّل، ولا تزال مخاطره غير قابلة للتنبؤ”.

وأوضح هوروفِتز أن الدول النووية تعمل منذ سنوات على تحديث ترساناتها، مضيفًا:“هذا ليس جديدًا. لكن إذا نفذت الولايات المتحدة فعلًا اختبارات نووية، فإن دولًا أخرى ستتبعها. وهذا قد يصب في مصلحة دول مثل الصين وكوريا الشمالية، اللتين نفذتا عددًا أقل بكثير من التجارب مقارنة بواشنطن وموسكو”.

المصادر:



مقابلة مع خبير في التهديدات النوويةرابط خارج – قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية عصر جديد من اللاعقلانية النووية يلوح في الأفقرابط خارجي – صحيفة تاغس أنتسايغير (بالألمانية، يتطلب اشتراكًا)

ترامب يعلن استئناف الاختبارات النوويةرابط خارجي – صحيفة نويه تسورخير تسايتونغ (بالألمانية، يتطلب اشتراكًا)

موعدنا الخميس القادم مع عرض صحفي جديد حول المستجدات الأمريكية .

للتعليق أو إبداء الملاحظات، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: ...

ترجمة: مي المهدي

تٌرجم هذا التقرير بالاستعانة بأدوات ترجمة آلية وقام فريق التحرير بمراجعته وتدقيقه لغويًا لضمان الدقة والوضوح، كما تم التحقق من مطابقته للنص الأصلي.

المزيد المزيد للاشتراك في العرض الصحفي الأسبوعي

اشترك.ي الآن في النشرة الإخبارية واحصل.ي على أبرز تحليلات الصحف السويسرية لآخر المستجدات في العالم العربي!

طالع المزيدللاشتراك في العرض الصحفي الأ