وزير العمل: المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- جرى، الخميس، إعلان نتائج المرحلة الرابعة من مشروع تعزيز القدرات الوطنية للحد من عمل الأطفال الذي نفذته جمعية الملكة زين الشرف للتنمية الاجتماعية في محافظة المفرق برعاية وزير العمل خالد البكار، بالشراكة مع مؤسسة تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، وبدعم من البرنامج الإقليمي للتنمية والحماية (RDPP) تزامنا مع اليوم العالمي للطفل.



وقال البكار إن الأردن حريص على حماية الطفل ورعايته لأن المكان الطبيعي للطفل هو مقاعد الدراسة وليس سوق العمل.



وأكد أن وزارة العمل تبذل جهودا سنوية بالتعاون مع كافة الشركاء من جهات حكومية وغير حكومية ومؤسسات مجتمع مدني إلى الحد من عمل الأطفال حتى نضمن أن الطفل يتلقى رعاية حقيقية في المكان الذي يُفترض أن يكون فيه وهو المدرسة.



وبين البكار أن المبادئ الواردة في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن تم عكسها في قانون العمل الأردني رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، حيث منع القانون تشغيل الحدث الذي لم يكمل السادسة عشرة من عمره بأي صورة من الصور، كما منعت تشغيله في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو الضارة بالصحة قبل بلوغه الثامنة عشرة من عمره، وتم تحديد هذه الأعمال بقرار خاص صادر عن وزير العمل.