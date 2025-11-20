  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
سفراء عرب بالجامعة العربية يطالبون فنلندا الاعتراف بدولة فلسطين

2025-11-20 08:16:10
(MENAFN- Palestine News Network ) القاهرة -PNN- طالب عدد من مندوبي الدول العربية بالجامعة العربية بضرورة اعتراف فنلندا بدولة فلسطين كحق للشعب الفلسطيني ورافعة للسلام العادل والشامل والدائم في المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء السياسي الذي أقامته سفيرة فنلندا بمصر ريكا إيلا، مع عدد من مندوبي الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، وذلك بحضور مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ووفد من وزارة الخارجية الفنلندية، بالإضافة إلى رئيسة مكتب الأمم المتحدة في القاهرة.

وتناول اللقاء بشكل موسع مع سفراء كلا من الأردن، وسلطنة عُمان والعراق، والجزائر، وسلوفينيا، وذلك حول قرار مجلس الأمن رقم 2803 وإمكانيات وآليات تنفيذه وإعاقة إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.

