سفراء عرب بالجامعة العربية يطالبون فنلندا الاعتراف بدولة فلسطين
جاء ذلك خلال اللقاء السياسي الذي أقامته سفيرة فنلندا بمصر ريكا إيلا، مع عدد من مندوبي الدول العربية الأعضاء بالجامعة العربية، وذلك بحضور مندوب دولة فلسطين في الجامعة العربية السفير مهند العكلوك، ووفد من وزارة الخارجية الفنلندية، بالإضافة إلى رئيسة مكتب الأمم المتحدة في القاهرة.
وتناول اللقاء بشكل موسع مع سفراء كلا من الأردن، وسلطنة عُمان والعراق، والجزائر، وسلوفينيا، وذلك حول قرار مجلس الأمن رقم 2803 وإمكانيات وآليات تنفيذه وإعاقة إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة بحق الشعب الفلسطيني.
