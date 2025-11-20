  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
إسرائيل تسعى لتوسيع نفوذها جنوبي سورية بغطاء الإطفاء

2025-11-20 08:16:10
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب -PNN- تعتزم إسرائيل إطلاق برنامج تدريبي مكثّف لمجموعة من الشبان السوريين من أبناء الطائفة الدرزية في محافظة السويداء، يتلقّون خلاله تأهيلاً في منشآت الإطفاء الإسرائيلية، في خطوة يقودها وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير.

وتندرج هذه المبادرة ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى تعزيز نفوذ الاحتلال في الجنوب السوري عبر غطاء "إنساني"، في مسعى لبثّ الانقسام داخل المجتمع السوري، مستندة إلى مزاعم وجود "روابط خاصة" مع الطائفة الدرزية.

وبحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس، فإن 17 شابًا من أبناء الطائفة الدرزية سيخضعون لدورات تأهيل "رجال إطفاء" مكثفة تتواصل ثلاثة أسابيع، ثم يعود كل منهم إلى سورية بعتاد شخصي كامل وتزويد محطة إطفاء جديدة في السويداء بسيارة إطفاء من طراز "ساعر".

وقال بن غفير، الذي يشرف على الخطة بالتنسيق مع مجلس الأمن القومي، إن "محطة الإطفاء في سورية ستمنح قدرة إنقاذ في حالات الطوارئ"، في تصريح يعكس محاولة للاستثمار في حالة الاضطراب الداخلي في السويداء.

وتوظف إسرائيل هذا النوع من المبادرات في إطار مقاربة تتجاوز الطابع الإنساني الظاهري، وتستهدف خلق اصطفافات داخل المجتمع السوري، وتغذية حالة الانقسام في الجنوب السوري، ومنح إسرائيل موطئ قدم إضافيًا في المنطقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترى في العلاقة مع الدروز في جنوب سورية، "علاقة إستراتيجية عميقة، وكذلك مع أفراد عائلات أبناء الطائفة الذين يعيشون خلف الحدود"، على حد تعبيرها.

ونقلت الصحيفة عن بن غفير قوله: "سنواصل تعزيز العلاقة مع الطائفة، من خلال تعيين ضباط كبار من أبناء الطائفة داخل أجهزة الأمن القومي، وكذلك من خلال تقديم الدعم والمساعدة في كل ما يحتاجونه".

