مصطفى يطلع رئيسة البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

مصطفى يطلع رئيسة البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية على مستجدات الأوضاع في فلسطين
وأكد رئيس الوزراء، دعم فلسطين لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2803 بخصوص وقف الحرب على غزة، والاستعداد للعمل مع الشركاء لوضع الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار على الأرض، لوقف معاناة أبناء شعبنا وإعادة الإعمار ومسار سياسي لتحقيق السلام وحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وجدد مصطفى، التأكيد على ولاية دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية تحت نظام واحد وحكومة واحدة وسلاح واحد، وأن تكون قيادة جهود إعادة الإعمار فلسطينية، لتنفيذ الخطة العربية والتي تم تبينها دولياً.
كما استعرض رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار اقتحامات جيش الاحتلال اليومية للمناطق الفلسطينية، ووضع الحواجز والمعيقات على حركة الأفراد والبضائع، بالإضافة لتصاعد اعتداءات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية الأمر الذي يقوض جهود الحكومة تجاه الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وأشار مصطفى خلال الاجتماعات إلى سير العمل في تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، بالإضافة لتطوير العديد من القوانين والتشريعات، ومنها إصدار قانون انتخابات هيئات الحكم المحلي.
