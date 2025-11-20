مصطفى يطلع رئيسة البرلمان الأوروبي ولجنة الشؤون الخارجية على مستجدات الأوضاع في فلسطين

MENAFN - Palestine News Network ) بروكسل -PNN- التقى رئيس الوزراء محمد مصطفى، اليوم الخميس في مقر البرلمان الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ولجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، كل على حدة، حيث وضعهم في صورة مستجدات الأوضاع في فلسطين، بحضور وكيل وزارة الخارجية الفلسطينية للشؤون السياسية والقانونية عمر عوض الله، وسفيرة دولة فلسطين لدى بلجيكا ولوكسمبورغ والاتحاد الأوروبي أمل جادو الشكعة.

وأكد رئيس الوزراء، دعم فلسطين لقرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2803 بخصوص وقف الحرب على غزة، والاستعداد للعمل مع الشركاء لوضع الخطوات العملية لتنفيذ هذا القرار على الأرض، لوقف معاناة أبناء شعبنا وإعادة الإعمار ومسار سياسي لتحقيق السلام وحل الدولتين، وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وجدد مصطفى، التأكيد على ولاية دولة فلسطين على قطاع غزة والضفة الغربية تحت نظام واحد وحكومة واحدة وسلاح واحد، وأن تكون قيادة جهود إعادة الإعمار فلسطينية، لتنفيذ الخطة العربية والتي تم تبينها دولياً.

كما استعرض رئيس الوزراء تطورات الأوضاع في الضفة الغربية في ظل استمرار اقتحامات جيش الاحتلال اليومية للمناطق الفلسطينية، ووضع الحواجز والمعيقات على حركة الأفراد والبضائع، بالإضافة لتصاعد اعتداءات المستعمرين على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم، واستمرار إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية الأمر الذي يقوض جهود الحكومة تجاه الإيفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.

وأشار مصطفى خلال الاجتماعات إلى سير العمل في تنفيذ برنامج الإصلاح والتطوير المؤسسي، بالإضافة لتطوير العديد من القوانين والتشريعات، ومنها إصدار قانون انتخابات هيئات الحكم المحلي.