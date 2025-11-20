اتهام شاب من بئر السبع بتنفيذ مهام تجسّسية لصالح إيران

MENAFN - Palestine News Network ) الداخل المحتل -PNN- قدّمت النيابة العامة الإسرائيلية، اليوم الخميس، لائحة اتهام ضد شاب يبلغ من العمر 21 عامًا من مدينة بئر السبع، اعتقل خلال شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بشبهة تنفيذ مهام تجسّسية لصالح جهات استخبارية إيرانية.

وأفادت مصادر مطّلعة بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية نفّذت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 30 إجراءً في ملفات مرتبطة بمحاولات تجنيد عملاء لصالح إيران، شملت تحقيقات وإنذارات واعتقالات.

ووفق المصادر ذاتها، فقد كُشف منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن أكثر من 30 قضية تجسّس مرتبطة بإيران، قُدّمت في إطارها لوائح اتهام ضد 50 إسرائيليًا.

وبحسب بيان مشترك صدر عن الشرطة والشاباك، اليوم، فإن الموقوف، جُنّد خلال الأسابيع الأخيرة للتواصل مع عناصر استخبارات إيرانيين، ونفّذ لصالحهم مجموعة من المهام الميدانية داخل إسرائيل.

وقال البيان إن التحقيق المشترك كشف أنّ الشاب "كان على دراية بأنه يعمل بتوجيه إيراني"، وإن الأنشطة التي كلّف بها "تنطوي على إمكانية الإضرار بأمن الدولة".

وأرسل المشتبه به لمشغّليه الإيرانيين صورًا مختلفة من مدينة بئر السبع، ودفن في مواقع محددة هاتفًا نقّالًا وعلبة سجائر بطلب منهم، كما التقط من "نقطة مخفية" بطاقة اتصال هاتفية (SIM) جرى توجيهه لاستلامها.

وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه به تلقّى تعليمات للوصول إلى موقع أُخفي فيه مسدس على ما يبدو، والتحقّق من مكانه، ثم نقله إلى موقع آخر، وهو ما قام به بالفعل بعد أن قام بنقل الجسم الذي بدا كسلاح.

وأشار البيان إلى أن المشتبه به حصل مقابل هذه المهام على "مبالغ مالية كبيرة عبر وسائل رقمية". وأضاف أن النيابة قدمت اليوم لائحة اتهام خطيرة ضده أمام المحكمة المركزية في بئر السبع. وتتضمن لائحة الاتهام صلات المشتبه به بجهة معادية وتنفيذ مهام تمسّ أمن الدولة.

وشدد البيان على أن هذه القضية "تنضمّ إلى سلسلة من الحالات في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى "محاولات متكررة من جهات إرهابية معادية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدف للإضرار بأمن الدولة وسكانها".

وحذّرت شرطة الاحتلال والشاباك في ختام بيانهما المواطنين من "أي تواصل مع جهات أجنبية مجهولة"، معتبرين أن القيام بمهام لصالحها يشكل "جريمة خطيرة تمسّ أمن الدولة".