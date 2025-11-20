اتهام شاب من بئر السبع بتنفيذ مهام تجسّسية لصالح إيران

الأخبار الأكثر تداولاً
اتهام شاب من بئر السبع بتنفيذ مهام تجسّسية لصالح إيران
وأفادت مصادر مطّلعة بأن أجهزة الأمن الإسرائيلية نفّذت خلال الشهرين الماضيين أكثر من 30 إجراءً في ملفات مرتبطة بمحاولات تجنيد عملاء لصالح إيران، شملت تحقيقات وإنذارات واعتقالات.
ووفق المصادر ذاتها، فقد كُشف منذ اندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، عن أكثر من 30 قضية تجسّس مرتبطة بإيران، قُدّمت في إطارها لوائح اتهام ضد 50 إسرائيليًا.
وبحسب بيان مشترك صدر عن الشرطة والشاباك، اليوم، فإن الموقوف، جُنّد خلال الأسابيع الأخيرة للتواصل مع عناصر استخبارات إيرانيين، ونفّذ لصالحهم مجموعة من المهام الميدانية داخل إسرائيل.
وقال البيان إن التحقيق المشترك كشف أنّ الشاب "كان على دراية بأنه يعمل بتوجيه إيراني"، وإن الأنشطة التي كلّف بها "تنطوي على إمكانية الإضرار بأمن الدولة".
وأرسل المشتبه به لمشغّليه الإيرانيين صورًا مختلفة من مدينة بئر السبع، ودفن في مواقع محددة هاتفًا نقّالًا وعلبة سجائر بطلب منهم، كما التقط من "نقطة مخفية" بطاقة اتصال هاتفية (SIM) جرى توجيهه لاستلامها.
وبحسب التحقيقات، فإن المشتبه به تلقّى تعليمات للوصول إلى موقع أُخفي فيه مسدس على ما يبدو، والتحقّق من مكانه، ثم نقله إلى موقع آخر، وهو ما قام به بالفعل بعد أن قام بنقل الجسم الذي بدا كسلاح.
وأشار البيان إلى أن المشتبه به حصل مقابل هذه المهام على "مبالغ مالية كبيرة عبر وسائل رقمية". وأضاف أن النيابة قدمت اليوم لائحة اتهام خطيرة ضده أمام المحكمة المركزية في بئر السبع. وتتضمن لائحة الاتهام صلات المشتبه به بجهة معادية وتنفيذ مهام تمسّ أمن الدولة.
وشدد البيان على أن هذه القضية "تنضمّ إلى سلسلة من الحالات في الفترة الأخيرة"، مشيرًا إلى "محاولات متكررة من جهات إرهابية معادية لتجنيد مواطنين إسرائيليين لتنفيذ مهام تهدف للإضرار بأمن الدولة وسكانها".
وحذّرت شرطة الاحتلال والشاباك في ختام بيانهما المواطنين من "أي تواصل مع جهات أجنبية مجهولة"، معتبرين أن القيام بمهام لصالحها يشكل "جريمة خطيرة تمسّ أمن الدولة".
إخلاء المسؤولية القانونية:
