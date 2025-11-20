403
إنجاز جديد لجلف كرافت: ريادة في تعزيز بيئة العمل الإماراتية
(MENAFN- Grace & Garbo) دبي، الإمارات العربية المتحدة – 19 نوفمبر 2025: حصدت جلف كرافت، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في صناعة اليخوت واليخوت الفاخرة، جائزة مرموقة عن فئة قطاع الصناعات، وذلك خلال حفل توزيع "جائزة الامارات للريادة في سوق العمل"، التي تنظمها وزارة الموارد البشرية والتوطين برعاية كريمة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. أقيم الحفل السنوي لتوزيع الجوائز بتاريخ 13 نوفمبر الجاري في أبوظبي، حيث تم تكريم المؤسسات ذات الأداء المتميز والملتزمة بتطوير ممارسات العمل وفق أرقى المعايير الوطنية.
ويعد هذا التكريم الأول من نوعه في تاريخ جلف كرافت، إذ تعتبر هذه الجائزة الوطنية المرموقة بمثابة معيار أساسي لتقييم المؤسسات في مختلف إمارات الدولة من حيث التميز في ممارسات التوظيف، وضمان رفاهية القوى العاملة، وتعزيز الابتكار. اختيرت جلف كرافت من بين حوالي 1800 شركة على مستوى دولة الإمارات، ما يجعل هذا الإنجاز بمثابة محطة بارزة في مسيرة الشركة التي تمتد لأكثر من أربعة عقود من الريادة في التصنيع وتطوير الكفاءات البشرية.
يتمثل الهدف من "جائزة الامارات للريادة في سوق العمل" إلى تكريم المؤسسات التي تقدم ممارسات استثنائية في مجالات التوظيف والتمكين، وتحسين بيئة العمل وضمان رفاهية القوى العاملة، إضافة إلى الابتكار واستشراف المستقبل، وجميعها مجالات أثبتت فيها جلف كرافت ريادتها على نحو مستمر. وتشمل معايير التقييم، إدارة الموارد البشرية ودعم برامج التوطين، وتدريب القوى العاملة وتطوير مهاراتها، وتعزيز التنوع والشمول، وضمان السلامة والرفاهية، إلى جانب دمج الابتكار والتكنولوجيا للارتقاء بمستويات القدرة التنافسية.
تسلّم يوسف الشعالي، مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة، الجائزة نيابةً عن جلف كرافت خلال الحفل الذي أقيم في أبوظبي، وقال في كلمته: "يعكس هذا التكريم التزامنا بتوفير بيئة متميزة لموظفينا. ونعمل بشكل حثيث لتطوير ثقافتنا المؤسسية لنعزز موقعنا كوجهة العمل المتميزة لدى الكفاءات، ويعود الفضل في ذلك إلى التزام مجلس الإدارة بتوفير بيئة عمل داعمة وإيجابية تستشرف المستقبل، سواء على مستوى الفرق المؤسسية أو فرق التصنيع في المصانع. وتؤكد هذه الجائزة التزامنا المستمر برفاهية موظفينا وتمكينهم، وتعزيز التنوع الثقافي وتطويرهم المهني، وهي الركائز التي تدعم مسيرتنا نحو التميز والابتكار."
والجدير بالذكر، أن فلسفة الشركة تستند إلى رؤية رئيس مجلس إدارتها، محمد حسين الشعالي، الذي يحرص دائماً على تذكير فريق العمل برؤيته الثابتة: "العناية بفريق العمل هي الطريق الأساسي للنجاح."
تفخر جلف كرافت بهويتها الإماراتية، ويجسد إنجازها في الحصول على هذه الجائزة في فئة قطاع الصناعات، القيم الوطنية الراسخة للشركة في مجال الحرفية والابتكار والاهتمام الحقيقي بمواردها البشرية. ويؤكد هذا التكريم التزام جلف كرافت المستمر بتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة ومتطورة، تدعم النمو الشخصي والمؤسسي على نحو مستمر، بالإضافة إلى تجسيد رؤية دولة الإمارات في بناء منظومة عمل عالمية المستوى، عبر الاستثمار في الكفاءات والمعرفة والفرص للمساهمة في دفع عجلة النمو الوطني.
