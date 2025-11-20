403
الأخبار الأكثر تداولاً
"طيبة" تعزز تواجدها في سوق السياحة الصينية بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة "تشاينا ترافل أونلاين"
(MENAFN- JUMMAR PR) وقّعت شركة "طيبة"، الرائدة في قطاعي الضيافة والعقارات والمسجلة في السوق المالية السعودية (تداول)، مذكرة تفاهم مع شركة "تشاينا ترافيل أونلاين" (CBISN Services) بهدف تهيئة فنادق "طيبة" في المملكة لاستقبال السياح الصينيين، وتقديم كافة الخدمات المناسبة لهم من حيث اللغة والمأكولات والأجواء الثقافية التي تجذب السائح الصيني لضمان تجربة ضيافة متكاملة.
تشمل المذكرة التعاون في تنظيم الفعاليات المشتركة والترويج لها في كل من الصين والمملكة العربية السعودية، وتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات، لتعزيز جاهزية الوجهات السعودية وقطاعات الضيافة للسوق الصينية، إلى جانب التسويق والترويج للفعاليات المشتركة عبر القنوات الرقمية والإعلامية والتجارية، واستكشاف فرص التعاون المستقبلية في مجالات السياحة والاستثمار الفندقي.
وقال حسان أحدب، الرئيس التنفيذي لتشغيل قطاع الضيافة بشركة طيبة: "يمثل التعاون مع شركة تشاينا ترافل أونلاين خطوة استراتيجية لتعزيز حضور طيبة في السوق السياحية الصينية الضخمة. نحن ملتزمون بتقديم تجربة ضيافة متكاملة تلبي كافة احتياجات السياح الصينيين من حيث اللغة والمأكولات إلى الثقافة، بما يضمن استمتاعهم أثناء زيارتهم للمملكة. وسيسهم هذا التعاون في جذب مزيد من السياح الصينيين، ودعم نمو قطاع السياحة، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية".
تم توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين على هامش معرض سوق السفر العالمي في لندن (WTM London)، الذي أقيم خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر 2025.
ويتضمن الاتفاق التعاون المشترك في تنظيم فعاليتين بالمملكة وهما: قمة الصين للسياحة والمؤتمرات والمعارض 2026 (China MICE Summit 2026) وورشة عمل "الصين جاهزة" (China Ready Workshop).
وستتولى الشركة الصينية دعوة أبرز مشغلي قطاع المعارض والمؤتمرات الصينيين لحضور قمة (MICE) في المملكة، كما ستتولى تقديم ورشة عمل "الصين جاهزة " للجمهور في السعودية والشرق الأوسط.
من جانبها، ستتولى شركة "طيبة" مسؤولية استضافة الفعاليات محليًا، وتوفير الدعم اللوجستي، والتنسيق مع الجهات السياحية السعودية، إضافة إلى دعوة الموردين السعوديين للمشاركة في القمة وكذلك ورشة العمل.
تجدرُ الإشارة إلى أن شركة "طيبة" تولي اهتمامًا كبيرًا لبناء الشراكات الاستراتيجية الهادفة إلى تطوير قطاع الضيافة والسياحة في المملكة، حيث ترتبط بشراكات مع علامات فندقية عالمية مثل "ماريوت" و"هيلتون"، وانضمت إلى عضوية منظمة السياحة العالمية، إلى جانب حصولها على عدة جوائز محلية وإقليمية مرموقة.
