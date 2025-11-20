403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الأخبار الأكثر تداولاً
«BIBF» و«مورغان إنترناشونال» يحتفيان بتخريج 120 متدرباً من برامج الشهادات الاحترافية
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) المنامة - 19 نوفمبر 2025: احتفى معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية «BIBF»، بالتعاون مع شركة «مورغان إنترناشونال»، بتخريج 120 مهنياً استكملوا بنجاح عدداً من الشهادات الاحترافية العالمية المعتمدة في تخصصات متعددة، وذلك خلال حفل أقيم في مقر المعهد، تأكيداً لدور المؤسستين في دعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز تنافسية سوق العمل ضمن الأهداف الوطنية.
وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، والسيد فادي غنّي، رئيس مجلس إدارة مورغان إنترناشونال، إلى جانب مديري المراكز ورؤساء البرامج وأعضاء الهيئة الأكاديمية، حيث تم خلاله تكريم الخريجين وتسليمهم شهاداتهم في أجواء احتفالية تعكس أهمية التعليم المهني في دعم التطوير الوظيفي ورفع مستويات الكفاءة في مختلف القطاعات.
وتضمّنت الشهادات الاحترافية الممنوحة برامج متقدمة في مجالات المحاسبة، والتمويل، والتدقيق، والمخاطر، والتسويق الرقمي، والموارد البشرية، من بينها: شهادة المحلل المالي المعتمد «CFA»، وشهادة المحاسب القانوني المعتمد «CPA»، وشهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA»، وشهادة المحاسب الإداري المعتمد «CMA»، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد «CIA»، والبرنامج التمهيدي للمحاسبة «FIA»، إضافة إلى شهادة جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM»، وشهادة محترف التسويق الرقمي المعتمد «CDMP».
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، أهمية الشهادات الاحترافية في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، قائلاً: "تشكل الشهادات الاحترافية عنصراً أساسياً في بناء مسار مهني قادر على المنافسة عالمياً، فهي تمنح الخريج معرفة متخصصة معتمدة دولياً تمكّنه من الالتحاق بسوق العمل في أي مكان حول العالم، وتزيد من فرص توظيفه باعتباره الخيار الأمثل للمؤسسات." كما أشار إلى أن المعهد يقدم أكثر من 100 شهادة احترافية في مختلف التخصصات المالية والإدارية والرقمية والتسويقية، بما يعزز قدرات المتدربين ويرفع من كفاءة سوق العمل الوطني، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير برامج عالية الجودة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
من جانبه، أشاد السيد فادي غنّي، رئيس مجلس إدارة مورغان إنترناشونال، بدور الشركة في توفير التدريب المهني المتخصص، قائلاً:
"إن تخريج هذه الدفعة يجسّد التزام مورغان إنترناشونال بتقديم تدريب عالمي المستوى يمكّن المتخصصين في البحرين من الحصول على مؤهلات مهنية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات المحاسبة والمالية والتدقيق والموارد البشرية والتسويق الرقمي. ونفخر بشراكتنا المستمرة مع معهد BIBF في بناء كفاءات قادرة على تعزيز جاهزية سوق العمل ودعم التنافسية الاقتصادية للمملكة."
يواصل معهد BIBF ومورغان إنترناشونال دورهـما في دعم مسارات التعليم المهني وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يرسّخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للتدريب والتأهيل المهني.
وشهد الحفل حضور الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، والسيد فادي غنّي، رئيس مجلس إدارة مورغان إنترناشونال، إلى جانب مديري المراكز ورؤساء البرامج وأعضاء الهيئة الأكاديمية، حيث تم خلاله تكريم الخريجين وتسليمهم شهاداتهم في أجواء احتفالية تعكس أهمية التعليم المهني في دعم التطوير الوظيفي ورفع مستويات الكفاءة في مختلف القطاعات.
وتضمّنت الشهادات الاحترافية الممنوحة برامج متقدمة في مجالات المحاسبة، والتمويل، والتدقيق، والمخاطر، والتسويق الرقمي، والموارد البشرية، من بينها: شهادة المحلل المالي المعتمد «CFA»، وشهادة المحاسب القانوني المعتمد «CPA»، وشهادة جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين «ACCA»، وشهادة المحاسب الإداري المعتمد «CMA»، وشهادة المدقق الداخلي المعتمد «CIA»، والبرنامج التمهيدي للمحاسبة «FIA»، إضافة إلى شهادة جمعية إدارة الموارد البشرية «SHRM»، وشهادة محترف التسويق الرقمي المعتمد «CDMP».
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF، أهمية الشهادات الاحترافية في تعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية، قائلاً: "تشكل الشهادات الاحترافية عنصراً أساسياً في بناء مسار مهني قادر على المنافسة عالمياً، فهي تمنح الخريج معرفة متخصصة معتمدة دولياً تمكّنه من الالتحاق بسوق العمل في أي مكان حول العالم، وتزيد من فرص توظيفه باعتباره الخيار الأمثل للمؤسسات." كما أشار إلى أن المعهد يقدم أكثر من 100 شهادة احترافية في مختلف التخصصات المالية والإدارية والرقمية والتسويقية، بما يعزز قدرات المتدربين ويرفع من كفاءة سوق العمل الوطني، مؤكداً مواصلة العمل مع الشركاء الدوليين لتوفير برامج عالية الجودة تتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية.
من جانبه، أشاد السيد فادي غنّي، رئيس مجلس إدارة مورغان إنترناشونال، بدور الشركة في توفير التدريب المهني المتخصص، قائلاً:
"إن تخريج هذه الدفعة يجسّد التزام مورغان إنترناشونال بتقديم تدريب عالمي المستوى يمكّن المتخصصين في البحرين من الحصول على مؤهلات مهنية متقدمة تواكب التطورات المتسارعة في مجالات المحاسبة والمالية والتدقيق والموارد البشرية والتسويق الرقمي. ونفخر بشراكتنا المستمرة مع معهد BIBF في بناء كفاءات قادرة على تعزيز جاهزية سوق العمل ودعم التنافسية الاقتصادية للمملكة."
يواصل معهد BIBF ومورغان إنترناشونال دورهـما في دعم مسارات التعليم المهني وتطوير مهارات القوى العاملة الوطنية، من خلال تقديم برامج معتمدة دولياً تلبي احتياجات المؤسسات وتواكب متطلبات التنمية الاقتصادية، بما يرسّخ مكانة البحرين كمركز إقليمي للتدريب والتأهيل المهني.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment