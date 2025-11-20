403
الأخبار الأكثر تداولاً
stc ترعى مهرجان "فلير الرياضي" للعام السادس على التوالي
(MENAFN- Morimak) الكويت، 19 نوفمبر 2025:
أعلنت شركة الاتصالات الكويتية stc، الرائدة في تمكين التحول الرقمي وتقديم خدمات ومنصات مبتكرة للعملاء في الكويت، عن رعايتها لـ "مهرجان فلير الرياضي" للعام السادس على التوالي. تتماشى هذه الرعاية مع الركائز الاساسية في إطار المسؤولية المجتمعية الشاملة لشركة stc، وهما دعم المجتمع الصحي وتمكين رواد الأعمال المحليين من خلال مبادرة "وياك".
يحتفل مهرجان فلير هذا العام بالذكرى السنوية العاشرة لانطلاقه، وسيُقام في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر في الجزيرة الخضراء، بالتعاون مع شركة المشروعات السياحية. ويُعدّ المهرجان من أكبر الفعاليات الرياضية من نوعها في الكويت، ويتمتع بسجل حافل بالنجاحات في جذب آلاف الرياضيين من مختلف الرياضات من جميع أنحاء المنطقة.
يشهد المهرجان كل عام إقبالاً جماهيرياً لافتاً، حيث يجتمع المتفرجون لتشجيع الرياضيين المشاركين في مختلف فئات البطولات. ومن المتوقع أن تستقبل نسخة 2025 أكثر من 8000 شخص من الحضور و المشاركيين على مدار أيام المهرجان الثلاثة، مما يُبرز نموه المستمر وشعبيته بين الأوساط الرياضية المحلية والإقليمية.
سيتواجد فريق الاتصالات المؤسسية في stc، طوال فترة المهرجان لدعم تنظيم الحدث والتفاعل مع الزوار في جناح stc . وسيضم الجناح مجموعة من الأنشطة التفاعلية وفرص المشاركة، مستعرضاً أحدث حلول ومبادرات stc الرقمية الهادفة إلى تعزيز الصحة والمشاركة المجتمعية. سيتواجد فريق stc في بوث الشركة لتقديم هدايا وخدمات خاصة مُصممة خصيصاً لفئة الشباب .
يُعدّ مهرجان "فلير" من أكثر مهرجانات الرياضية ترقبًا في الكويت، ويُمثّل منصةً مُتميّزةً للرياضيين الراغبين في التنافس في رياضات مُختلفة، بما في ذلك ذلك The Heat وThe Hindrance Race ومنافسات الطلاب وThe Barbell و تحديات الجاذبية وThe Sea- Master والعديد من الرياضات. تُمثّل كل بطولة تُنظّم في إطار المهرجان حدثًا رياضيًا فريدًا يُتيح للرياضيين استعراض قدراتهم الرياضية الفريدة. وسوف يتم تكريم المتسابقين الفائزين بلقب البطولة في كل فعالية رياضية على أدائهم المتميز خلال الحفل الختامي.
استعدادًا للمهرجان، نظّمت stc فعاليةً داخليةً لموظفيها لتشجيعهم على المشاركة والتفاعل قبل انطلاقه. تضمّنت الفعالية مجموعةً من المبادرات والهدايا الحصرية المُصمّمة لتعزيز نمط حياة صحيّ ونشط بين الموظفين. في إطار جهودها لتوسيع نطاق تواصلها المجتمعي، نظمت شركة الاتصالات الكويتية فعالية صحية في مول العاصمة قبل انطلاق المهرجان، بالتعاون مع إدارة المول. وتزامنت هذه الفعالية مع اليوم العالمي للرجل، حيث قدّمت استشارات مجانية، بالإضافة إلى نصائح وإرشادات عامة حول الصحة، لتشجيع الزوار على الانضمام إلى مهرجان فلير القادم واتباع نمط حياة صحي ونشط.
وفي بيان لها، أكدت stc أن رعايتها لمهرجان فلير تعكس التزامها المستمر بدعم المبادرات التي تعزز الصحة والرفاهية في المجتمع. وتستند هذه المشاركة إلى استراتيجية المسؤولية المجتمعية الشاملة للشركة ، والتي تجمع بين الأهداف الصحية والاقتصادية لتحقيق أثر إيجابي في مختلف القطاعات. وتنظر الشركة إلى هذه الفعاليات باعتبارها منصات قيّمة لإلهام الأفراد باتباع نمط حياة صحي، وتعزيز الترابط الاجتماعي، وتعزيز قيم العمل الجماعي والمثابرة، بما يتماشى مع رؤيتها الأوسع للتنمية المجتمعية المستدامة.
ومن خلال مبادرة "وياك"، تواصل شركة الاتصالات الكويتية تمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة المحلية من خلال توفير فرص للتعاون والنمو في السوق. تُعزز مشاركة الشركة المُستمرة في مهرجان فلير على مدار السنوات الست الماضية رؤيتها في المساهمة الفاعلة في تعزيز أنماط الحياة الصحية، مع دعم المواهب والابتكارات المحلية. وتتطلع stc إلى تعزيز دورها المجتمعي كداعمٍ للتأثير الاجتماعي الإيجابي من خلال دعم المبادرات التي تُشجع على التقدم المُستدام في المجتمع.
