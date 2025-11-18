الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة

تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء البريطاني استهلّ الاتصال بتوجيه التهنئة للسيد الرئيس على افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى كونه صرح حضاري عظيم ويعكس تاريخ وثقافة مصر. وتناول الاتصال الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الذي يشهده مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية والاستثمارية. كما تم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة مواصلة الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين المصري والبريطاني، كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تطوير علاقات التعاون في مجال التنمية، والتجارة والاستثمار.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني تباحثا أيضًا حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني بجهود مصر التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام. وتم التأكيد على أهمية البناء على الزخم المصاحب لاعتماد قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة بالأمس من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وسرعة البدء في عملية إعادة الإعمار. وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى أهالي القطاع، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص، بما في ذلك السعي لتشجيع المزيد من منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية للعمل تحقيقاً لهذا الغرض.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بينهما حرصاً على تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.

