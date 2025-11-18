الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة

الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالًا هاتفيًا من رئيس وزراء المملكة المتحدة
تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة.
وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن رئيس الوزراء البريطاني استهلّ الاتصال بتوجيه التهنئة للسيد الرئيس على افتتاح المتحف المصري الكبير، مشيرًا إلى كونه صرح حضاري عظيم ويعكس تاريخ وثقافة مصر. وتناول الاتصال الموقف الراهن للعلاقات الثنائية بين مصر والمملكة المتحدة، حيث أعرب الجانبان عن ارتياحهما للتطور الذي يشهده مستوى التعاون بين البلدين في مختلف المجالات السياسية، والاقتصادية، والتجارية والاستثمارية. كما تم التأكيد، خلال الاتصال، على ضرورة مواصلة الارتقاء بمختلف جوانب العلاقات الثنائية بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين المصري والبريطاني، كما أعرب الجانبان عن حرصهما على مواصلة تطوير علاقات التعاون في مجال التنمية، والتجارة والاستثمار.
وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن السيد الرئيس ورئيس الوزراء البريطاني تباحثا أيضًا حول مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أشاد رئيس الوزراء البريطاني بجهود مصر التي ساهمت في التوصل إلى اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة وعقد قمة شرم الشيخ للسلام. وتم التأكيد على أهمية البناء على الزخم المصاحب لاعتماد قرار مجلس الأمن حول قطاع غزة بالأمس من أجل تثبيت وقف إطلاق النار والتهدئة في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وسرعة البدء في عملية إعادة الإعمار. وفي ذات السياق، شدد رئيس الوزراء البريطاني على ضرورة ادخال المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى أهالي القطاع، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات في هذا الخصوص، بما في ذلك السعي لتشجيع المزيد من منظمات الإغاثة الإنسانية الدولية للعمل تحقيقاً لهذا الغرض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضًا تطورات الأوضاع في السودان الشقيق، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف الجهود من أجل وقف الحرب وتحقيق الاستقرار في السودان، كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق بينهما حرصاً على تحقيق التهدئة والاستقرار في المنطقة.توزيع APO Group بالنيابة عن Presidency of the Arab Republic of Egypt.
