الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لقرار مجلس الأمن حول غزة

2025-11-18 03:12:32
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المفوضية الأوروبية إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن غزة يشكل خطوة مهمة نحو المضي قدما في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يعزز وقف إطلاق النار، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ويمهد الطريق للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي في غزة بعد عامين من الصراع المدمر.
وأضاف أن القرار يوفر أساسا للانتقال إلى المرحلة التالية، بما في ذلك العمل على قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لدعم التنفيذ بما يتماشى مع القانون الدولي.
وحض المتحدث الأوروبي جميع الأطراف على احترام أحكام القرار وتنفيذ الخطة الشاملة على الفور، مشيرا إلى استعداد الاتحاد للمساهمة في استئناف العملية السياسية من أجل سلام دائم ومستدام، قائم على حل الدولتين كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي.


MENAFN18112025000208011052ID1110363124

