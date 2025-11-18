الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لقرار مجلس الأمن حول غزة

403
الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه لقرار مجلس الأمن حول غزة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت المفوضية الأوروبية إن اعتماد مجلس الأمن الدولي قرارا بشأن غزة يشكل خطوة مهمة نحو المضي قدما في الخطة الشاملة لإنهاء الصراع في القطاع.
وقال المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، خلال مؤتمر صحفي، إن القرار يعزز وقف إطلاق النار، ويسمح بوصول المساعدات الإنسانية على نطاق واسع، ويمهد الطريق للتعافي المبكر وإعادة الإعمار والإصلاح المؤسسي في غزة بعد عامين من الصراع المدمر.
وأضاف أن القرار يوفر أساسا للانتقال إلى المرحلة التالية، بما في ذلك العمل على قوة الاستقرار الدولية ومجلس السلام، مؤكدا أن الاتحاد سيواصل العمل بشكل وثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الإقليميين لدعم التنفيذ بما يتماشى مع القانون الدولي.
وحض المتحدث الأوروبي جميع الأطراف على احترام أحكام القرار وتنفيذ الخطة الشاملة على الفور، مشيرا إلى استعداد الاتحاد للمساهمة في استئناف العملية السياسية من أجل سلام دائم ومستدام، قائم على حل الدولتين كما هو منصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي.
