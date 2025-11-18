  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأردنية للطيران تطلق عرضاً استثنائياً للسفر من عمّان إلى القاهرة

2025-11-18 03:12:28
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الأردنية للطيران عن إطلاق عرضٍ ترويجي خاص للسفر من عمّان إلى القاهرة بسعر 105 دنانير فقط للاتجاه الواحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة السفر بين العاصمتين وتوفير خيارات اقتصادية للمسافرين خلال الموسم الحالي.
وأكدت الشركة أن عدد المقاعد محدود، داعية الراغبين بالاستفادة من العرض إلى الحجز المبكر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ويُمكن للمسافرين الحجز والتواصل من خلال:
المكتب الرئيسي: 0096265501760
واتساب: 0777007772
الموقع الإلكتروني: jordanaviation
كما أعلنت الشركة عن إمكانية حجز الإقامة الفندقية عبر وكيلها المعتمد:
SunDays Travel & Tourism
هاتف: 065525558
وتسير الشركة بشعار:“نحن أجنحتك... We are your wings”، مشيرةً إلى استمرارها في تقديم عروض مميزة تلبي احتياجات المسافرين وتوفر لهم تجربة سفر مريحة وبتكلفة مناسبة.





MENAFN18112025000208011052ID1110363122

