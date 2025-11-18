الأردنية للطيران تطلق عرضاً استثنائياً للسفر من عمّان إلى القاهرة

403
الأخبار الأكثر تداولاً
الأردنية للطيران تطلق عرضاً استثنائياً للسفر من عمّان إلى القاهرة
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الأردنية للطيران عن إطلاق عرضٍ ترويجي خاص للسفر من عمّان إلى القاهرة بسعر 105 دنانير فقط للاتجاه الواحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة السفر بين العاصمتين وتوفير خيارات اقتصادية للمسافرين خلال الموسم الحالي.
وأكدت الشركة أن عدد المقاعد محدود، داعية الراغبين بالاستفادة من العرض إلى الحجز المبكر عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
ويُمكن للمسافرين الحجز والتواصل من خلال:
المكتب الرئيسي: 0096265501760
واتساب: 0777007772
الموقع الإلكتروني: jordanaviation
كما أعلنت الشركة عن إمكانية حجز الإقامة الفندقية عبر وكيلها المعتمد:
SunDays Travel & Tourism
هاتف: 065525558
وتسير الشركة بشعار:“نحن أجنحتك... We are your wings”، مشيرةً إلى استمرارها في تقديم عروض مميزة تلبي احتياجات المسافرين وتوفر لهم تجربة سفر مريحة وبتكلفة مناسبة.
