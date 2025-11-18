العراق والإمارات في مباراة الحسم.. تعرف على القنوات الناقلة

العراق والإمارات في مباراة الحسم.. تعرف على القنوات الناقلة
خبرني - يحتضن ملعب البصرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، المباراة الحاسمة بين منتخب العراق وضيفه الإماراتي في إياب الملحق الآسيوي للتصفيات المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.
ومن المقرر أن تبدأ هذه المباراة الحاسمة في تمام الساعة (19:00) بالتوقيت المحلي، الساعة (20:00) بتوقيت الإمارات، والساعة (14:00) بتوقيت غرينتش.
وساد التعادل الإيجابي (1-1) في مباراة الذهاب للملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، والتي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
ويدخل منتخب العراق هذه المباراة مسلحا بعاملي الأرض والجمهور وبفرصتي التعادل السلبي والفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.
بينما يحتاج الأبيض الإماراتي إلى التعادل الإيجابي بأكثر من هدف أو الفوز لكي يواصل مشوار الحلم المونديالي.
وسيبدأ الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاما) المدير الفني لمنتخب العراق بالتشكيلة الأساسية لـ"أسود الرافدين" لمواجهة ضيفه الأبيض الإماراتي:
بينما اختار الروماني كوزمين أولاريو (56 عاما) المدير الفني لمنتخب الإمارات التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه العراقي:
وسيتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المقرر في مارس 2026 بمشاركة منتخب من آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).
القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات اليوم:
ستبث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 وقناة الكاس HD5.
ويمني المنتخبان النفس ببلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهما، إذ شارك العراق في نسخة المكسيك 1986، بينما ظهر منتخب الإمارات في إيطاليا 1990.
