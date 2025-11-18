العراق والإمارات في مباراة الحسم.. تعرف على القنوات الناقلة

خبرني - يحتضن ملعب البصرة الدولي مساء اليوم الثلاثاء، المباراة الحاسمة بين منتخب العراق وضيفه الإماراتي في إياب الملحق الآسيوي للتصفيات المؤهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026.

ومن المقرر أن تبدأ هذه المباراة الحاسمة في تمام الساعة (19:00) بالتوقيت المحلي، الساعة (20:00) بتوقيت الإمارات، والساعة (14:00) بتوقيت غرينتش.

وساد التعادل الإيجابي (1-1) في مباراة الذهاب للملحق الآسيوي المؤهل للملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026، والتي جمعتهما يوم الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويدخل منتخب العراق هذه المباراة مسلحا بعاملي الأرض والجمهور وبفرصتي التعادل السلبي والفوز بأي نتيجة ليتأهل إلى الملحق العالمي لتصفيات كأس العالم 2026.

بينما يحتاج الأبيض الإماراتي إلى التعادل الإيجابي بأكثر من هدف أو الفوز لكي يواصل مشوار الحلم المونديالي.

وسيبدأ الأسترالي غراهام أرنولد (62 عاما) المدير الفني لمنتخب العراق بالتشكيلة الأساسية لـ"أسود الرافدين" لمواجهة ضيفه الأبيض الإماراتي:

بينما اختار الروماني كوزمين أولاريو (56 عاما) المدير الفني لمنتخب الإمارات التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه العراقي:

وسيتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المقرر في مارس 2026 بمشاركة منتخب من آسيا وإفريقيا وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

القنوات الناقلة لمباراة العراق والإمارات اليوم:

ستبث المباراة عبر قناة beIN Sports 1 وقناة الكاس HD5.

ويمني المنتخبان النفس ببلوغ نهائيات كأس العالم للمرة الثانية في تاريخهما، إذ شارك العراق في نسخة المكسيك 1986، بينما ظهر منتخب الإمارات في إيطاليا 1990.