هل سيوافق مجلس النواب الأمريكي على نشر وثائق إبستين؟

هل سيوافق مجلس النواب الأمريكي على نشر وثائق إبستين؟
خبرني - قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن هذا المجلس قد يوافق بالإجماع الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بنشر مواد من قضية جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بالقاصرين.
وأضافت النائبة في حديث للصحفيين في مبنى الكابيتول قبيل التصويت المقرر في وقت لاحق: "على الأغلب ستشهدون اليوم تصويتا بالإجماع في مجلس النواب على نشر وثائق إبستين. لكن المعركة الحقيقية ستأتي بعد نشرها".
ونوهت تايلور غرين بأنها ترغب في أن ينشر كل اسم ورد في قضية إبستين من قبل السلطات الفيدرالية ووكالة المخابرات المركزية والقضاة.
وقالت: "يجب تقديم كل هذه المعلومات، هذا هو الاختبار الحقيقي للشفافية".
عاد الاهتمام العام بقضية إبستين إلى الظهور في الولايات المتحدة مؤخرا لعدم تمكن إدارة دونالد ترامب من تقديم وثائق جديدة حول القضية رغم الوعود السابقة بنشر الملفات ورفع طابع السرية عنها.
وكان إبستين قد اتهم في عام 2019 بالاتجار بالقاصرات واستغلالهن جنسيا، حيث وجهت له تهم تتعلق بالعلاقات مع عشرات الفتيات القاصرات في مساكنه بنيويورك وفلوريدا، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاما. وقد وجد ميتا في زنزانته في يوليو 2019 بعد أيام من اعتقاله، وخلصت التحقيقات حينها إلى أنه انتحر.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment