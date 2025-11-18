  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
هل سيوافق مجلس النواب الأمريكي على نشر وثائق إبستين؟

2025-11-18 03:09:15
خبرني - قالت عضو مجلس النواب الأمريكي مارجوري تايلور غرين إن هذا المجلس قد يوافق بالإجماع الثلاثاء على مشروع قانون يسمح بنشر مواد من قضية جيفري إبستين المتهم بالاتجار الجنسي بالقاصرين.

وأضافت النائبة في حديث للصحفيين في مبنى الكابيتول قبيل التصويت المقرر في وقت لاحق: "على الأغلب ستشهدون اليوم تصويتا بالإجماع في مجلس النواب على نشر وثائق إبستين. لكن المعركة الحقيقية ستأتي بعد نشرها".

ونوهت تايلور غرين بأنها ترغب في أن ينشر كل اسم ورد في قضية إبستين من قبل السلطات الفيدرالية ووكالة المخابرات المركزية والقضاة.

وقالت: "يجب تقديم كل هذه المعلومات، هذا هو الاختبار الحقيقي للشفافية".

عاد الاهتمام العام بقضية إبستين إلى الظهور في الولايات المتحدة مؤخرا لعدم تمكن إدارة دونالد ترامب من تقديم وثائق جديدة حول القضية رغم الوعود السابقة بنشر الملفات ورفع طابع السرية عنها.

وكان إبستين قد اتهم في عام 2019 بالاتجار بالقاصرات واستغلالهن جنسيا، حيث وجهت له تهم تتعلق بالعلاقات مع عشرات الفتيات القاصرات في مساكنه بنيويورك وفلوريدا، بعضهن لم يتجاوزن 14 عاما. وقد وجد ميتا في زنزانته في يوليو 2019 بعد أيام من اعتقاله، وخلصت التحقيقات حينها إلى أنه انتحر.

