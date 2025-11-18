البحوث الزراعية ينظم معرض حاضنة الابتكار وريادة الأعمال

MENAFN - Jordan News Agency)

البلقاء 18 تشرين الثاني (بترا)- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الريادة والابتكار الزراعي، ضمن احتفالات المركز بـالأسبوع العالمي للريادة، بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية، وباحثين وخبراء في القطاع الزراعي.

واشتمل المعرض هذا العام على عرض 13 مشروعًا رياديًا احتضنتها حاضنة الابتكار الزراعي، تمثل نماذج متقدمة للحلول الإبداعية في مختلف المجالات الزراعية.

وقال مدير عام المركز، الدكتور إبراهيم الرواشدة، إن الاحتفال بالأسبوع العالمي للريادة في رحاب المركز يحمل دلالات مهمة، ويعكس التوجهات الوطنية نحو تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الشباب والمرأة في مختلف مجالات العمل الريادي، مؤكداً أن الريادة الزراعية باتت اليوم ضرورة وطنية وليست مجرد مبادرة عابرة.

وأضاف الرواشدة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات نحو بناء اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار، مستشهداً بتأكيد جلالته الدائم على أن "ما نريده هو اقتصاد مبني على الريادة، يفتح المجال أمام الشباب ليصنعوا الفرص لأنفسهم ولغيرهم".

وبيّن أن المركز الوطني يعمل على ترجمة هذه الرؤية الملكية إلى مشاريع وبرامج ريادية متقدمة، تعزّز الابتكار وتدعم تحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية قابلة للنمو والتطوير.

وأوضح الرواشدة أن القطاع الزراعي الأردني يواجه تحديات متعددة مرتبطة بشحّ المياه، والتغير المناخي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه التحديات تشكل في الوقت ذاته فرصاً للإبداع وتطوير حلول تكنولوجية تلائم الظروف المحلية، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.

وأشار إلى أن المركز تبنّى خلال السنوات الماضية نهجاً علمياً يعتمد على ربط البحث العلمي بريادة الأعمال من خلال حاضنة الابتكار الزراعي التي فتحت المجال أمام الباحثين والشباب والمزارعين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، خصوصاً في مجالات الزراعة الذكية، والزراعة المائية والعمودية، وإدارة المياه، واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المزارع.

وأوضح أن المشاريع الـ 13 المعروضة تعكس نموذجًا عمليًا ناجحًا للشراكة بين البحث العلمي والابتكار الريادي، حيث تطورت العديد منها من مجرد أفكار أولية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتوسع.

وأكد الرواشدة اهتمام المركز بتمكين المرأة الريفية والشباب الجامعي من خلال برامج التدريب والدعم الفني والمرافقة الريادية، مشيراً إلى أن قصص النجاح التي خرجت من رحم المركز باتت نماذج وطنية يحتذى بها، حيث تحوّلت العديد من الأفكار البسيطة إلى مشاريع إنتاجية وفّرت فرص عمل وساهمت في تحسين جودة المنتجات الزراعية الأردنية.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك تشكّل إطارًا وطنيًا طموحًا يعزز دور الريادة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الزراعة ستكون أحد أعمدة الاقتصاد المستقبلي من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار في منظومة الإنتاج الزراعي.

وعبّر الرواشدة عن شكره وتقديره لجميع الشركاء والجهات الداعمة والقائمين على تنظيم هذه الفعالية، مؤكداً أن المركز الوطني للبحوث الزراعية سيبقى بيت الخبرة والابتكار الزراعي، والحاضنة الوطنية للريادة.

واختتمت الفعالية بجولة في أجنحة المعرض التي ضمّت المشاريع الريادية الـ 13 إلى جانب عدد من الابتكارات الزراعية والصناعات الريفية والمنتجات البحثية.

