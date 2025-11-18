البحوث الزراعية ينظم معرض حاضنة الابتكار وريادة الأعمال

البحوث الزراعية ينظم معرض حاضنة الابتكار وريادة الأعمال
البلقاء 18 تشرين الثاني (بترا)- نظم المركز الوطني للبحوث الزراعية، اليوم الثلاثاء، فعاليات معرض الريادة والابتكار الزراعي، ضمن احتفالات المركز بـالأسبوع العالمي للريادة، بمشاركة ممثلي المؤسسات الوطنية، وباحثين وخبراء في القطاع الزراعي.
واشتمل المعرض هذا العام على عرض 13 مشروعًا رياديًا احتضنتها حاضنة الابتكار الزراعي، تمثل نماذج متقدمة للحلول الإبداعية في مختلف المجالات الزراعية.
وقال مدير عام المركز، الدكتور إبراهيم الرواشدة، إن الاحتفال بالأسبوع العالمي للريادة في رحاب المركز يحمل دلالات مهمة، ويعكس التوجهات الوطنية نحو تعزيز ثقافة الابتكار وتمكين الشباب والمرأة في مختلف مجالات العمل الريادي، مؤكداً أن الريادة الزراعية باتت اليوم ضرورة وطنية وليست مجرد مبادرة عابرة.
وأضاف الرواشدة أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يمضي بثبات نحو بناء اقتصاد قائم على الإبداع والابتكار، مستشهداً بتأكيد جلالته الدائم على أن "ما نريده هو اقتصاد مبني على الريادة، يفتح المجال أمام الشباب ليصنعوا الفرص لأنفسهم ولغيرهم".
وبيّن أن المركز الوطني يعمل على ترجمة هذه الرؤية الملكية إلى مشاريع وبرامج ريادية متقدمة، تعزّز الابتكار وتدعم تحويل الأفكار إلى مشاريع إنتاجية قابلة للنمو والتطوير.
وأوضح الرواشدة أن القطاع الزراعي الأردني يواجه تحديات متعددة مرتبطة بشحّ المياه، والتغير المناخي، وارتفاع تكاليف الإنتاج، مشيراً إلى أن هذه التحديات تشكل في الوقت ذاته فرصاً للإبداع وتطوير حلول تكنولوجية تلائم الظروف المحلية، وتُسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي.
وأشار إلى أن المركز تبنّى خلال السنوات الماضية نهجاً علمياً يعتمد على ربط البحث العلمي بريادة الأعمال من خلال حاضنة الابتكار الزراعي التي فتحت المجال أمام الباحثين والشباب والمزارعين لتطوير أفكارهم وتحويلها إلى مشاريع حقيقية ذات أثر اقتصادي واجتماعي، خصوصاً في مجالات الزراعة الذكية، والزراعة المائية والعمودية، وإدارة المياه، واستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في المزارع.
وأوضح أن المشاريع الـ 13 المعروضة تعكس نموذجًا عمليًا ناجحًا للشراكة بين البحث العلمي والابتكار الريادي، حيث تطورت العديد منها من مجرد أفكار أولية إلى نماذج تطبيقية قابلة للتوسع.
وأكد الرواشدة اهتمام المركز بتمكين المرأة الريفية والشباب الجامعي من خلال برامج التدريب والدعم الفني والمرافقة الريادية، مشيراً إلى أن قصص النجاح التي خرجت من رحم المركز باتت نماذج وطنية يحتذى بها، حيث تحوّلت العديد من الأفكار البسيطة إلى مشاريع إنتاجية وفّرت فرص عمل وساهمت في تحسين جودة المنتجات الزراعية الأردنية.
وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي التي أطلقها جلالة الملك تشكّل إطارًا وطنيًا طموحًا يعزز دور الريادة في مختلف القطاعات، مؤكداً أن الزراعة ستكون أحد أعمدة الاقتصاد المستقبلي من خلال دمج التكنولوجيا والابتكار في منظومة الإنتاج الزراعي.
وعبّر الرواشدة عن شكره وتقديره لجميع الشركاء والجهات الداعمة والقائمين على تنظيم هذه الفعالية، مؤكداً أن المركز الوطني للبحوث الزراعية سيبقى بيت الخبرة والابتكار الزراعي، والحاضنة الوطنية للريادة.
واختتمت الفعالية بجولة في أجنحة المعرض التي ضمّت المشاريع الريادية الـ 13 إلى جانب عدد من الابتكارات الزراعية والصناعات الريفية والمنتجات البحثية.
