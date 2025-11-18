عرض مسرحية النهر لن يفصلني عنك في المركز الثقافي الملكي

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- عرضت في المسرح الدائري بالمركز الثقافي الملكي بعمان، مساء اليوم الثلاثاء، مسرحية "النهر لن يفصلني عنك"، للمخرج صلاح الحوراني، والمتكئة على رواية الكاتب والزميل رمضان الرواشدة.

والعرض المسرحي، الذي حضره مندوبا عن وزير الثقافة أمين عام الوزارة الدكتور نضال الأحمد، ورئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا) الزميل نبيل غيشان، ورئيس الوزراء الأسبق الدكتور عمر الرزاز، والزميل الرواشدة وعدد من المهتمين، تناول التلاحم الأردني الفلسطيني، كما استحضر تضحيات وشهداء القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي وشهداء الأردن ومنهم كايد عبيدات على ثرى فلسطين، كما استحضر بطولات الجيش العربي في معركة الكرامة.

وقال مخرج العرض الحوراني، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن العرض أظهر وجدان المواطن العربي متمثلا بالأردني تجاه قضية العرب المركزية؛ قضية فلسطين، مبينا أن كل ما يمس فلسطين يمسنا جميعا.

وبين الحوراني أنه وظف في نص العرض، الذي اتكأ على رواية الكاتب رمضان الرواشدة وتحمل نفس الاسم، الشعر والأغاني التراثية والأداء الحركي والظل وجاءت جميعها محملة بالمضامين العميقة بما يخدم العرض.

وشارك في البطولة الرئيسة للعرض الفنان موسى السطري، وفي التمثيل جود شموط ورهف البياتي وعمران علي.

