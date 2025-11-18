محافظ معان يتفقد البرامج الشبابية والتطوير الرياضي
معان 18 تشرين الثاني (بترا)- تفقد محافظ معان، خالد الحجاج، سير العمل في مديرية شباب المحافظة، خلال جولة ميدانية هدفت إلى متابعة البرامج والمشاريع المنفذة في المراكز الشبابية
واستمع الحجاج إلى عرض قدّمه مدير شباب معان ممدوح أبو تايه، بمشاركة عدد من رؤساء الأقسام والمشرفين، تضمن خطط المديرية وبرامجها الرامية إلى تمكين الشباب وتعزيز دورهم في خدمة المجتمع.
وشملت الجولة زيارة مجمع سمو الأميرة هيا الرياضي، حيث اطّلع الحجاج على أبرز الإنجازات وأعمال التطوير الجارية فيه استعداداً لاستضافة البطولات والأنشطة الرياضية المختلفة، مؤكداً اهتمام المحافظة بتطوير البنية التحتية الرياضية لما توفره من بيئة آمنة ومحفزة للشباب.
وأشاد الحجاج بجهود المديرية في نشر ثقافة العمل التطوعي، وبالمبادرات المنفذة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني، لما لها من أثر في بناء قدرات الشباب واستثمار طاقاتهم في العمل الإيجابي.
وأكد أبو تايه أن المديرية ستواصل تنفيذ برامج نوعية تفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب للمشاركة الفاعلة في التنمية.
