وزير الثقافة يزور محترف وجاليري الفنان التشكيلي حازم الزعبي

2025-11-18 03:08:47
عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- زار وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مساء اليوم الثلاثاء، في حدائق الحسين بعمان، محترف وجاليري الفنان التشكيلي الخزاف حازم الزعبي.
واطلع الرواشدة، خلال الزيارة، على أعمال التشكيلي الزعبي من المنحوتات التي تنوعت موادها الخام بين عناصر الخزف والمعدن، ونهلت مضامينها من المنحوتات الأثرية القديمة التي تعود إلى حقبة "عين غزال" في عمان.
كما عكست الأعمال الخزفية حركة تطور الحرف العربي من الصفائي والنبطي القديم.
وأشاد الرواشدة بأعمال التشكيلي الزعبي، الذي سجل حضورا فنيا على المستوى العربي من خلال أعماله المتميزة.
وأكد أهمية الفن التشكيلي الأردني بوصفه عنصرا مهما من عناصر الصناعات الثقافية الابداعية، ويشكل مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جهته، ثمن الزعبي زيارة الوزير واهتمامه بالفن التشكيلي الذي يشكل مادة بصرية مهمة للارتقاء بالذائقة الجمالية، منوها باهتمام الوزارة بالمشهد الجمالي في عمان والمحافظات من خلال الجداريات.
وفي ختام الزيارة تسلم الرواشدة منحوتة تماثيل عين غزال من أعمال التشكيلي الزعبي.
