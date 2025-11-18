وزير الثقافة يزور محترف وجاليري الفنان التشكيلي حازم الزعبي
عمان 18 تشرين الثاني(بترا)- زار وزير الثقافة مصطفى الرواشدة، مساء اليوم الثلاثاء، في حدائق الحسين بعمان، محترف وجاليري الفنان التشكيلي الخزاف حازم الزعبي.
واطلع الرواشدة، خلال الزيارة، على أعمال التشكيلي الزعبي من المنحوتات التي تنوعت موادها الخام بين عناصر الخزف والمعدن، ونهلت مضامينها من المنحوتات الأثرية القديمة التي تعود إلى حقبة "عين غزال" في عمان.
كما عكست الأعمال الخزفية حركة تطور الحرف العربي من الصفائي والنبطي القديم.
وأشاد الرواشدة بأعمال التشكيلي الزعبي، الذي سجل حضورا فنيا على المستوى العربي من خلال أعماله المتميزة.
وأكد أهمية الفن التشكيلي الأردني بوصفه عنصرا مهما من عناصر الصناعات الثقافية الابداعية، ويشكل مساهمة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.
من جهته، ثمن الزعبي زيارة الوزير واهتمامه بالفن التشكيلي الذي يشكل مادة بصرية مهمة للارتقاء بالذائقة الجمالية، منوها باهتمام الوزارة بالمشهد الجمالي في عمان والمحافظات من خلال الجداريات.
وفي ختام الزيارة تسلم الرواشدة منحوتة تماثيل عين غزال من أعمال التشكيلي الزعبي.
