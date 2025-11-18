بحث تطوير قدرات الشحن الجوي بمطار الملك الحسين بالعقبة

MENAFN - Jordan News Agency)

العقبة 18 تشرين الثاني (بترا)- قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، إن مطار الملك الحسين الدولي يمثل ركيزة أساسية في دعم النشاطين الاقتصادي والسياحي في المنطقة، مشيرًا إلى اهتمام السلطة بتطوير بنيته التحتية وتعزيز جاهزية مرافقه، وبما يضمن توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا.

وشدد أبو عمر، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع مدير المطار رمزي عرفات على أهمية تطوير قدرات مرفق الشحن الجوي لضمان تعزيز دور العقبة كمركز لوجستي إقليمي، منوهاً أن السلطة تسعى لدعم مشاريع تسهم في رفع كفاءة عمليات الشحن وتطوير الخدمات المرتبطة بها لخدمة القطاعات التجارية والصناعية.

وأشار إلى أن مخرجات اللقاءات ستُترجم إلى خطة عمل سيتم تنفيذها من خلال كوادر مفوضية الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى استمرار عمليات التحديث والتطوير وتسهيل إجراءات دخول ومغادرة المسافرين وتنفيذ المشاريع التي تعزز مكانة المطار كبوابة جوية استراتيجية للعقبة.

وقال عرفات إن الزيارة تعكس دعم السلطة لجهود إدارة المطار وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على تطوير جميع المرافق وتحسين أنظمة تسهيل حركة المسافرين بما يضمن تقديم خدمات وفق أفضل الممارسات الدولية.

كما التقى أبو عمر رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة (JPJets) نادر مناع، والمدير التنفيذي لمرفق الشحن الجوي لخدمات الطيران (NAS) هاني شطارة، ومدير عام شركة بوابة العقبة للطيران المهندس وليد أبو شتال.

وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التواصل بين سلطة العقبة والمستثمرين، والوقوف على التحديات التي تواجههم، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة وتوسيعها، بما يسهم في تطوير الخدمات داخل مرافق المطار وتعزيز دوره في تسويق المطار واستقطاب مزيد من الرحلات والخدمات، وتمكين العمل بسياسة الأجواء المفتوحة.

