بحث تطوير قدرات الشحن الجوي بمطار الملك الحسين بالعقبة
العقبة 18 تشرين الثاني (بترا)- قال مفوض الشؤون الاقتصادية والاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، الدكتور محمد أبو عمر، إن مطار الملك الحسين الدولي يمثل ركيزة أساسية في دعم النشاطين الاقتصادي والسياحي في المنطقة، مشيرًا إلى اهتمام السلطة بتطوير بنيته التحتية وتعزيز جاهزية مرافقه، وبما يضمن توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز تنافسيته إقليميا ودوليا.
وشدد أبو عمر، خلال لقائه اليوم الثلاثاء، مع مدير المطار رمزي عرفات على أهمية تطوير قدرات مرفق الشحن الجوي لضمان تعزيز دور العقبة كمركز لوجستي إقليمي، منوهاً أن السلطة تسعى لدعم مشاريع تسهم في رفع كفاءة عمليات الشحن وتطوير الخدمات المرتبطة بها لخدمة القطاعات التجارية والصناعية.
وأشار إلى أن مخرجات اللقاءات ستُترجم إلى خطة عمل سيتم تنفيذها من خلال كوادر مفوضية الشؤون الاقتصادية، إضافة إلى استمرار عمليات التحديث والتطوير وتسهيل إجراءات دخول ومغادرة المسافرين وتنفيذ المشاريع التي تعزز مكانة المطار كبوابة جوية استراتيجية للعقبة.
وقال عرفات إن الزيارة تعكس دعم السلطة لجهود إدارة المطار وخططه المستقبلية، مشيراً إلى أن الإدارة تعمل على تطوير جميع المرافق وتحسين أنظمة تسهيل حركة المسافرين بما يضمن تقديم خدمات وفق أفضل الممارسات الدولية.
كما التقى أبو عمر رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية لخدمات الطائرات الخاصة (JPJets) نادر مناع، والمدير التنفيذي لمرفق الشحن الجوي لخدمات الطيران (NAS) هاني شطارة، ومدير عام شركة بوابة العقبة للطيران المهندس وليد أبو شتال.
وجرى خلال اللقاء بحث تعزيز التواصل بين سلطة العقبة والمستثمرين، والوقوف على التحديات التي تواجههم، إضافة إلى تمكين الاستثمارات القائمة وتوسيعها، بما يسهم في تطوير الخدمات داخل مرافق المطار وتعزيز دوره في تسويق المطار واستقطاب مزيد من الرحلات والخدمات، وتمكين العمل بسياسة الأجواء المفتوحة.
--(بترا)
ا م/أز/ هـ ح
18/11/2025 19:56:43
