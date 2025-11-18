الأغذية العالمي يسعى لمساعدة 110 ملايين شخص من الأكثر جوعًا في 2026

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 18 تشرين الثاني (بترا)- حذّر برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، من أن العالم يواجه أزمة جوع عالمية في ظل عدم كفاية الموارد للاستجابة لها.

ووفقًا لتوقعات برنامج الأغذية العالمي لعام 2026، يواجه 318 مليون شخص مستويات جوع حرجة أو أسوأ العام المقبل، وهو رقمٌ مذهلٌ يتجاوز ضعف الرقم المسجل عام 2019، ومع ذلك، فإن انخفاض التمويل الإنساني العالمي يُجبر برنامج الأغذية العالمي على إعطاء الأولوية للمساعدات الغذائية لنحو ثلث المحتاجين.

يهدف البرنامج في عام 2026" إلى الوصول إلى 110 ملايين من الفئات الأكثر ضعفًا بتكلفة تُقدر بـ 13 مليار دولار، إلا أن توقعات التمويل الحالية تشير إلى أن برنامج الأغذية العالمي قد لا يحصل إلا على ما يقارب نصف هذا الهدف.

وفي بيان على الموقع الرسمي للمنظمة، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن "العالم يعاني من مجاعات متزامنة، في غزة وأجزاء من السودان، وهذا أمر غير مقبول بتاتًا في القرن الحادي والعشرين".

وأضافت ماكين: "في جميع أنحاء العالم، يزداد الجوع رسوخًا، وقد أثبت برنامج الأغذية العالمي مرارًا وتكرارًا أن الحلول المبكرة والفعالة والمبتكرة يمكن أن تنقذ الأرواح وتغير حياة الناس، لكننا بحاجة ماسة إلى مزيد من الدعم لمواصلة هذا العمل الحيوي".

