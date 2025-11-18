شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

MENAFN - Jordan News Agency)

بيروت 18 تشرين الثاني (بترا)-استشهد لبنانيان في غارتين نفذهما الطيران المروحي الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء.

وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت "إن شهيدا ارتقى في غارة على بلدة بليدا، واستشهد الثاني في غارة على مدينة بنت جبيل".

ولفت المصدر "إلى تحليق عدد من المسيرات الإسرائيلية فوق مدينة النبطية وضواحيها".

