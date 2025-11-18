شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان
بيروت 18 تشرين الثاني (بترا)-استشهد لبنانيان في غارتين نفذهما الطيران المروحي الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت "إن شهيدا ارتقى في غارة على بلدة بليدا، واستشهد الثاني في غارة على مدينة بنت جبيل".
ولفت المصدر "إلى تحليق عدد من المسيرات الإسرائيلية فوق مدينة النبطية وضواحيها".
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
18/11/2025 19:36:31
