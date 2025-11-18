  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

شهيدان في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان

2025-11-18 03:08:36
(MENAFN- Jordan News Agency)

بيروت 18 تشرين الثاني (بترا)-استشهد لبنانيان في غارتين نفذهما الطيران المروحي الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم الثلاثاء.
وقال مصدر أمني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت "إن شهيدا ارتقى في غارة على بلدة بليدا، واستشهد الثاني في غارة على مدينة بنت جبيل".
ولفت المصدر "إلى تحليق عدد من المسيرات الإسرائيلية فوق مدينة النبطية وضواحيها".
--(بترا)
ف ج/أز/ هـ ح
18/11/2025 19:36:31

MENAFN18112025000117011021ID1110362992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث