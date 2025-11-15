الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع مراحله بشكل كامل.



كما أكد جلالته ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين المتضررين من الأوضاع في غزة.



وأشار جلالة الملك خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.



وشدد جلالته على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرًا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتم التأكيد، خلال اللقاء، على رفض الأردن وباكستان لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى دعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.