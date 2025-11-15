الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

الأخبار الأكثر تداولاً
الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة
كما أكد جلالته ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين المتضررين من الأوضاع في غزة.
وأشار جلالة الملك خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.
وشدد جلالته على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرًا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وتم التأكيد، خلال اللقاء، على رفض الأردن وباكستان لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى دعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.
