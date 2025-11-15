  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   


الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

الملك يشدد على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة

2025-11-15 03:09:39
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- شدد جلالة الملك عبد الله الثاني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، على أهمية التزام جميع الأطراف باتفاق إنهاء الحرب في غزة، مؤكدًا ضرورة تنفيذ جميع مراحله بشكل كامل.


كما أكد جلالته ضرورة تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بكميات كافية لتلبية احتياجات الفلسطينيين المتضررين من الأوضاع في غزة.


وأشار جلالة الملك خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير غازي بن محمد، كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية، المبعوث الشخصي لجلالته، إلى أهمية دور باكستان في إطار مجلس الأمن الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي، ودعمها لاتفاق إنهاء الحرب في غزة.


وشدد جلالته على ضرورة وقف الإجراءات أحادية الجانب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، لا سيما الخطط التي تهدف لتوسيع الاستيطان وضم الأراضي، محذرًا من الاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.


وتم التأكيد، خلال اللقاء، على رفض الأردن وباكستان لأية مخططات لتهجير الفلسطينيين، وعلى دعمهما الثابت لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس حل الدولتين.

MENAFN15112025000208011052ID1110349265

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث