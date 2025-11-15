اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

403
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك".
وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على اوتوستراد عمان الزرقاء، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
