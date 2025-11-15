  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني

2025-11-15 03:09:38
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية اليوم السبت، حفل اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني لعام 2025، والتي نظمها مركز زها الثقافي في جامعة البترا بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية.


وكرم سموه الفائزين والمشاركين وأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة الوطنية والجهات الداعمة لها، بحضور المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا صبيح، ونائب المدير العام لشركة زوي للأنظمة الذكية صالح قوقزة.


وشارك في المسابقة التي شملت الفئة العمرية (6 – 19) سنة عدة فرق من المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومشاركين من ذوي الإعاقة.


وخلال الحفل قدم كورال جامعة البترا فقرة فنية موسيقية غنائية، كما قدّمت فرقة مركز زها الثقافي للدبكة فرع الزهور فقرة تراثية من الفلكلور الأردني.


وجرى عرض فيديو تعريفي عن الروبوت وأهداف المسابقة، وأبرز المحطات ضمن مجريات المنافسة.

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

