سويسرا تستميل ترمب بساعات الروليكس وتنجح !
خبرني - ذكرت صحيفة "بليك" أن رجال أعمال سويسريين أهدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ساعة رولكس وسبيكة ذهبية خلال لقاء سعوا فيه لإقناعه بخفض الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع السويسرية.
وأفادت الصحيفة بأن ستة مليارديرات سويسريين توجهوا إلى واشنطن يوم الثلاثاء الماضي للقاء ترمب ، حيث ضمّ الوفد رؤساء شركات بارزة، بينها شركة "البحر المتوسط" للشحن، وشركة الاستثمار "بارتنرز غروب"، وشركة تجارة النفط والغاز "ميركوريا"، وشركة صناعة الساعات الفاخرة رولكس، وشركة المعادن الثمينة "إم كي إس بامب"، ومجموعة "ريتشمونت" الفاخرة التي تضم علامات تجارية مثل "كارتييه"، "مون بلان"، بياجيه"، وغيرها.
وأوضحت الصحيفة أن رجال الأعمال السويسريين "أغدقوا الهدايا على ترمب ، إذ قدّموا له على سبيل المثال ساعة رولكس فاخرة وسبيكة ذهبية نُقش عليها اسمه".
ووفق التقرير، عرض رؤساء الشركات الاستثمار في قطاعي الأدوية والبنية التحتية في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياتهم من الصناعات الجوية الأمريكية، إضافة إلى نقل منشآت صهر الذهب إلى الأراضي الأمريكية خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرا.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن سويسرا ربما باتت قريبة من من تحقيق اختراق في ملف الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39%، مرجّحة صدور خطاب نوايا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدا لعرض اتفاق محتمل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير المقبل.
