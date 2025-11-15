سويسرا تستميل ترمب بساعات الروليكس وتنجح !

خبرني - ذكرت صحيفة "بليك" أن رجال أعمال سويسريين أهدوا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ساعة رولكس وسبيكة ذهبية خلال لقاء سعوا فيه لإقناعه بخفض الرسوم الجمركية التي فرضها على السلع السويسرية.

وأفادت الصحيفة بأن ستة مليارديرات سويسريين توجهوا إلى واشنطن يوم الثلاثاء الماضي للقاء ترمب ، حيث ضمّ الوفد رؤساء شركات بارزة، بينها شركة "البحر المتوسط" للشحن، وشركة الاستثمار "بارتنرز غروب"، وشركة تجارة النفط والغاز "ميركوريا"، وشركة صناعة الساعات الفاخرة رولكس، وشركة المعادن الثمينة "إم كي إس بامب"، ومجموعة "ريتشمونت" الفاخرة التي تضم علامات تجارية مثل "كارتييه"، "مون بلان"، بياجيه"، وغيرها.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الأعمال السويسريين "أغدقوا الهدايا على ترمب ، إذ قدّموا له على سبيل المثال ساعة رولكس فاخرة وسبيكة ذهبية نُقش عليها اسمه".

ووفق التقرير، عرض رؤساء الشركات الاستثمار في قطاعي الأدوية والبنية التحتية في الولايات المتحدة، وزيادة مشترياتهم من الصناعات الجوية الأمريكية، إضافة إلى نقل منشآت صهر الذهب إلى الأراضي الأمريكية خلال فترة تتراوح بين 12 و24 شهرا.

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول إن سويسرا ربما باتت قريبة من من تحقيق اختراق في ملف الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 39%، مرجّحة صدور خطاب نوايا خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تمهيدا لعرض اتفاق محتمل في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في يناير المقبل.