أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات

الأخبار الأكثر تداولاً
أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات
محافظات 15 تشرين الثاني (بترا)- شهدت محافظات المملكة اليوم السبت، أنشطة شبابية وتنموية لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.
ففي محافظة الطفيلة، اختتمت مديرية تربية، في مدرسة زين الشرف الثانوية للبنات، دورة تدريبية بعنوان "جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي أنموذجا" والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام، لتعريف المشاركين بفلسفة الجائزة ومعاييرها، وتسليط الضوء على التجارب التربوية المتميزة، إلى جانب تعزيز مهارات إعداد ملفات الترشح.
وفي محافظة إربد، نظم مركز شابات جديتا ورشة توعوية بعنوان "الصحة النفسية" بمشاركة 15 يافعة بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية وأهميتها لدى الشابات.
وتحدثت المدربة وعد ملحم عن تعريف الصحة النفسية وأهميتها وتأثيراتها على الأفراد وفوائد تعزيز الرفاه النفسي في الحياة اليومية.
كما نظم مركز شابات دير أبي سعيد محاضرة توعوية بعنوان "أمراض الشتاء وطرق الوقاية منها" بمشاركة 11 شابة.
وتناولت المدربة روعة الحروب، أبرز الأمراض الشائعة في الشتاء وآليات الوقاية وتعزيز المناعة من خلال الغذاء الصحي وأهمية المطاعيم الموسمية والابتعاد عن العادات التي تزيد احتمالية الإصابة.
وعقد مركز شابات كفرسوم، ندوة توعوية بعنوان "العنف الأسري"، تحدثت خلالها المدربة سلمى الطيار، عن أسباب العنف الأسري وأشكاله، وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحد من العنف الأسري وضرورة تكاتف الجهود لبناء مجتمع آمن وخال من العنف.
ونظم مركز شابات لواء الطيبة، ورشة حول "النقد البناء واحترام الرأي الآخر" تحدثت فيها المدربة مادلين علاونة، عن مفهوم النقد البناء في تحسين السلوك.
بدورها قالت رئيسة المركز آلاء عذاربة، إن الورشة تأتي ضمن جهود المركز في تنمية مهارات الحوار والاتصال الإيجابي لدى الشابات وتعزيز ثقافة التفاهم والاحترام المتبادل.
وعقد مركز شباب وشابات الرمثا المدمج ورشة بعنوان "الوقاية من المخدرات والإدمان"، تحدث خلالها الأخصائي النفسي قتيبة بني سلامة عن مخاطر المخدرات والإدمان، وأهمية دور الأسرة والمؤسسات التربوية في مكافحة هذه الآفة.
ونظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج ورشة حول قانون العقوبات تناول فيها المدرب معتز الزعبي أبرز ملامح القانون وأهم التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الأخيرة، ودوره في حماية الحقوق وضبط السلوك المجتمعي، إضافة إلى توضيح العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والاعتداءات والجرائم الواقعة على الأموال والأشخاص.
و اختتمت في مركز شباب البويضة فعاليات دورة إعادة التدوير، حاضر فيها المدرب محمد النميرات عن تحويل المخلفات المنزلية إلى أدوات ذات قيمة، إلى جانب تعزيز التفكير الإبداعي والوعي البيئي لديهم.
وضمن جهود مؤسسة الحسين للسرطان، عقدت في مدرسة أم حبيبة الأساسية بإربد، جلسة توعوية بعنوان "انت مش لحالك، كلنا معك"، ركزت على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية وكيفية التعامل مع التحديات اليومية بوعي.
وتحدثت المثقفة الصحية غادة بكار من مؤسسة الحسين للسرطان عن أهمية الصحة النفسية، والوصمة وكيفية التعامل معها، والاضطرابات النفسية الشائعة.
وافتتح رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في مديرية تربية قصبة إربد الدكتور رامي العمري، المركز الأسقفي للبصريات في المدرسة الأسقفية العربية، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الثالث والعشرين لتأسيس المدرسة.
ويهدف المركز إلى تقديم خدمات بصرية مجانية لطلبة المدرسة وأبناء المجتمع المحلي، في إطار جهود المدرسة لتعزيز خدماتها التربوية والمجتمعية ودعم التعليم الدامج.
وعقد مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة بإربد وبالتعاون مع منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية، جلسة حوارية ضمن مبادرة الحوارات الاستراتيجية للأصوات السورية، والتي تهدف إلى فهم تصوّرات المجتمع السوري حول الواقع الحالي وإمكانيات العودة في ظل المتغيرات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.
وشارك في الجلسة ممثلون عن المجتمع المحلي، ومجموعة واسعة من اللاجئين السوريين المقيمين في محافظة إربد، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من صناع القرار.
وفي محافظة الزرقاء، نظمت الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين - فرع الزرقاء، احتفالية بعنوان: "القدس عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية" واحتفت بعمقها الروحي والوطني، بحضور جمع من الكتاب والباحثين وممثلي المجتمع المحلي.
وجاءت الاحتفالية، لتؤكد مركزية القدس في الوعي العربي والإسلامي، وتحدث رئيس الجمعية الدكتور زيد خضر عن رباط القدس ومدن الرباط وعن تاريخ المسجد الأقصى وخصوصية المدينة المقدسة وما تمثله من قيمة إنسانية وحضارية.
وتحدث الكاتب علي الخطيب عن معارك كبرى حاسمة في مسيرة تحرير القدس وعن الدور الهاشمي المتواصل في صون المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها من محاولات التهويد والتغيير.
وقال رئيس جمعية الزرقاء للتراث والثقافة الكاتب والشاعر عقل قدح، إن الأردن هو توأم فلسطين.
--(بترا)
س. م/ح ظ/ع ع/أ.ح/ أ غ/ب.و/ن ش/ع ض/اح
15/11/2025 22:42:15
-
دليل ال
مركز تدريب
روابط م
-
حدث في مثل ه
المقالات المخ
صورة و
ميدان جمال عبدالناصر (دوار الداخلية
6845 عمان 11118
5609700 (6) 962+
5682493 (6) 962+
...
جميع الحقوق محفوظة - وكالة الأنباء الأردنية (بترا) - تصميم و تطوير مديرية الهندسة
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment