أنشطة تنموية وشبابية في المحافظات

محافظات 15 تشرين الثاني (بترا)- شهدت محافظات المملكة اليوم السبت، أنشطة شبابية وتنموية لدعم المجتمعات المحلية وتعزيز قدراتها في مختلف المجالات.

ففي محافظة الطفيلة، اختتمت مديرية تربية، في مدرسة زين الشرف الثانوية للبنات، دورة تدريبية بعنوان "جائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي أنموذجا" والتي عقدت على مدار ثلاثة أيام، لتعريف المشاركين بفلسفة الجائزة ومعاييرها، وتسليط الضوء على التجارب التربوية المتميزة، إلى جانب تعزيز مهارات إعداد ملفات الترشح.

وفي محافظة إربد، نظم مركز شابات جديتا ورشة توعوية بعنوان "الصحة النفسية" بمشاركة 15 يافعة بهدف تعزيز الوعي بالصحة النفسية وأهميتها لدى الشابات.

وتحدثت المدربة وعد ملحم عن تعريف الصحة النفسية وأهميتها وتأثيراتها على الأفراد وفوائد تعزيز الرفاه النفسي في الحياة اليومية.

كما نظم مركز شابات دير أبي سعيد محاضرة توعوية بعنوان "أمراض الشتاء وطرق الوقاية منها" بمشاركة 11 شابة.

وتناولت المدربة روعة الحروب، أبرز الأمراض الشائعة في الشتاء وآليات الوقاية وتعزيز المناعة من خلال الغذاء الصحي وأهمية المطاعيم الموسمية والابتعاد عن العادات التي تزيد احتمالية الإصابة.

وعقد مركز شابات كفرسوم، ندوة توعوية بعنوان "العنف الأسري"، تحدثت خلالها المدربة سلمى الطيار، عن أسباب العنف الأسري وأشكاله، وآثاره السلبية على الأفراد والمجتمع، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي المجتمعي للحد من العنف الأسري وضرورة تكاتف الجهود لبناء مجتمع آمن وخال من العنف.

ونظم مركز شابات لواء الطيبة، ورشة حول "النقد البناء واحترام الرأي الآخر" تحدثت فيها المدربة مادلين علاونة، عن مفهوم النقد البناء في تحسين السلوك.

بدورها قالت رئيسة المركز آلاء عذاربة، إن الورشة تأتي ضمن جهود المركز في تنمية مهارات الحوار والاتصال الإيجابي لدى الشابات وتعزيز ثقافة التفاهم والاحترام المتبادل.

وعقد مركز شباب وشابات الرمثا المدمج ورشة بعنوان "الوقاية من المخدرات والإدمان"، تحدث خلالها الأخصائي النفسي قتيبة بني سلامة عن مخاطر المخدرات والإدمان، وأهمية دور الأسرة والمؤسسات التربوية في مكافحة هذه الآفة.

ونظم مركز شباب وشابات سهل حوران المدمج ورشة حول قانون العقوبات تناول فيها المدرب معتز الزعبي أبرز ملامح القانون وأهم التعديلات التي طرأت عليه خلال السنوات الأخيرة، ودوره في حماية الحقوق وضبط السلوك المجتمعي، إضافة إلى توضيح العقوبات المتعلقة بالجرائم الإلكترونية والاعتداءات والجرائم الواقعة على الأموال والأشخاص.

و اختتمت في مركز شباب البويضة فعاليات دورة إعادة التدوير، حاضر فيها المدرب محمد النميرات عن تحويل المخلفات المنزلية إلى أدوات ذات قيمة، إلى جانب تعزيز التفكير الإبداعي والوعي البيئي لديهم.

وضمن جهود مؤسسة الحسين للسرطان، عقدت في مدرسة أم حبيبة الأساسية بإربد، جلسة توعوية بعنوان "انت مش لحالك، كلنا معك"، ركزت على أهمية الاهتمام بالصحة النفسية وكيفية التعامل مع التحديات اليومية بوعي.

وتحدثت المثقفة الصحية غادة بكار من مؤسسة الحسين للسرطان عن أهمية الصحة النفسية، والوصمة وكيفية التعامل معها، والاضطرابات النفسية الشائعة.

وافتتح رئيس قسم التعليم العام وشؤون الطلبة في مديرية تربية قصبة إربد الدكتور رامي العمري، المركز الأسقفي للبصريات في المدرسة الأسقفية العربية، تزامنا مع الاحتفال بالعيد الثالث والعشرين لتأسيس المدرسة.

ويهدف المركز إلى تقديم خدمات بصرية مجانية لطلبة المدرسة وأبناء المجتمع المحلي، في إطار جهود المدرسة لتعزيز خدماتها التربوية والمجتمعية ودعم التعليم الدامج.

وعقد مركز "نحن ننهض" للتنمية المستدامة بإربد وبالتعاون مع منتدى المنظمات غير الحكومية الدولية، جلسة حوارية ضمن مبادرة الحوارات الاستراتيجية للأصوات السورية، والتي تهدف إلى فهم تصوّرات المجتمع السوري حول الواقع الحالي وإمكانيات العودة في ظل المتغيرات الإنسانية والاقتصادية الراهنة.

وشارك في الجلسة ممثلون عن المجتمع المحلي، ومجموعة واسعة من اللاجئين السوريين المقيمين في محافظة إربد، بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من صناع القرار.

وفي محافظة الزرقاء، نظمت الجمعية الأردنية للعودة واللاجئين - فرع الزرقاء، احتفالية بعنوان: "القدس عاصمة فلسطين التاريخية والأبدية" واحتفت بعمقها الروحي والوطني، بحضور جمع من الكتاب والباحثين وممثلي المجتمع المحلي.

وجاءت الاحتفالية، لتؤكد مركزية القدس في الوعي العربي والإسلامي، وتحدث رئيس الجمعية الدكتور زيد خضر عن رباط القدس ومدن الرباط وعن تاريخ المسجد الأقصى وخصوصية المدينة المقدسة وما تمثله من قيمة إنسانية وحضارية.

وتحدث الكاتب علي الخطيب عن معارك كبرى حاسمة في مسيرة تحرير القدس وعن الدور الهاشمي المتواصل في صون المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها من محاولات التهويد والتغيير.

وقال رئيس جمعية الزرقاء للتراث والثقافة الكاتب والشاعر عقل قدح، إن الأردن هو توأم فلسطين.

