هطولات غزيرة وبلديات تفعّل خطة الطوارئ

محافظات 15 تشرين الثاني (بترا)- أكدت بلديات جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها المملكة منذ أمس، والتي رافقها هطول غزير للأمطار نتيجة حالة عدم الاستقرار الجوي.

وقال رئيس بلدية المزار الشمالي مهدي نصير إنه تم تفعيل خطة الطوارئ في مناطق اللواء للتعامل مع المنخفض الجوي الذي يصاحبه هطول غزير للأمطار وانخفاض ملموس على درجات الحرارة.

وأضاف، إن البلدية استعدت مبكرا وشكلت فريق طوارئ لضمان استجابة فعالة وسريعة، مشيرا الى أن فريق البلدية سيعمل على مدار الساعة للتعامل مع الوضع بالتنسيق مع الحاكم الإداري والأجهزة الأمنية والدفاع المدني.

ودعا نصير المواطنين إلى اتباع التعليمات والإجراءات الوقائية، مشدداً على أهمية عدم الاقتراب من المناطق المنخفضة أو المجاري المائية خلال ذروة المنخفض.

من جهتها واصلت كوادر البلديات والأشغال العامة والدوائر المعنية بلواء الأغوار الشمالية عمليات تنظيف وتسليك عبارات ومجاري مياه الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وتركزت أعمال الكوادر والآليات على طريق الأغوار الدولي لضمان تصريف مياه الأمطار وطريق العدسية الشمالية وإزالة الأتربة، الى جانب إدامة فتح العبارات والأقنية في الأحياء السكنية التي تتعرض لتراكم طمي الأتربة والحجارة التي تحملها مجاري السيول من الجبال والأودية المحاذية لمناطق اللواء.

وتسببت الأمطار الغزيرة بارتفاع لافت بمنسوب المياه في السوق التجاري ببلدة المشارع إضافة إلى أحياء عرب الحسن وأم الدفوف في البلدة، ما أعاق حركة سير المركبات والمشاة.

وقال المدير التنفيذي في بلدية طبقة فحل، المهندس عمر المحير، إن كوادر البلدية تبذل جهودها في شفط المياه وإزالة الأتربة و الانقاض التي حملتها السيول المتدفقة إلى طريق الأغوار وسط السوق التجاري وشوارع داخلية في أحياء منطقة المشارع.

وأشار إلى مواصلة الكوادر لعملها ضمن خطة الطوارئ لمعالجة تجمعات المياه وتسليك عبارات تصريف مياه الأمطار ومجاري السيول.

كما تعاملت بلديتا معاذ بن جبل وشرحبيل بن حسنة مع حالات اغلاقات محدودة في عبارات تصريف مياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه في الشوارع.

وتتعرض منطقة الاغوار الشمالية المنخفضة ( 400 متر تحت سطح البحر ) عادة لسيول تتدفق اليها من سلسلة الجبال الشفا غورية المحاذية لها.

الى ذلك تعاملت كوادر وفرق بلدية عجلون الكبرى مع عدد من الملاحظات والشكاوى التي وردت إلى غرف العمليات الرئيسة والفرعية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي والمنخفض الذي يؤثر على المملكة في مختلف مناطق البلدية الخمس.

وقال رئيس لجنة البلدية بالإنابة محمد القضاة إن الفرق الميدانية استجابت لبلاغات مداهمة مياه الأمطار لعدد من المنازل وارتفاع منسوب المياه في بعض الشوارع إضافة إلى إغلاق طرق بشكل كلي أو جزئي نتيجة تجمع الأتربة والحصى والطمي الذي أعاق حركة المركبات.

وأوضح القضاة أن البلدية وبالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسة في المحافظة ومديرية الأشغال العامة ومجلس الخدمات المشتركة قامت بإنشاء مصدات للمياه لمنع وصولها إلى منازل المواطنين في المناطق المنخفضة إلى جانب فتح الطرق وإزالة العوائق التي جرفتها المياه إلى الشوارع في مختلف المناطق.

ودعت البلدية المواطنين إلى عدم التردد بالتواصل مع غرف العمليات للإبلاغ عن أي طارئ وطلب المساعدة من خلال الأرقام التي أعلنت عنها مسبقاً.

وفي محافظة الزرقاء، افتتحت بلدية الجديدة غرفة طوارئ مركزية للتعامل مع الظروف الجوية السائدة.

وأكد رئيس لجنة البلدية احمد الفراهبد أن البلدية وضعت كافة الاستعدادات والآليات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف، مشيراً إلى أن الغرفة تعمل على مدار الساعة لتلقي أي ملاحظات أو طلبات من المواطنين.

واضاف، يمكن للمواطنين التواصل على أرقام الطوارئ المباشرة التالية: شكاوى الأشغال الهندسية والصيانة (0797304215)، بلاغات الصيانة العامة (0788234328)، قضايا البيئة والرقابة الصحية (0775470320)، شؤون الخدمات والحركة (0790140381)، مكتب رئيس البلدية (0795559613).

وفي الكرك، قامت كوادر بلدية الاغوار الجنوبية خلال حالة عدم الاستقرار الجوي بالعمل على تنظيف مجاري المياه وسحب المياه من الأماكن المتجمعة فيها، داعية المواطنين الى التعاون مع كوادر العمل الميدانية حفاظاً على السلامة العامة.

وفي محافظة جرش، واصلت فرق الإسناد في البلدية أعمالها الميدانية في تنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار وإزالة تراكمات الأتربة الناتجة عن الهطول المطري لضمان انسياب المياه ومنع أي تجمعات قد تعيق حركة المواطنين.

وقال مسؤول فرق الإسناد في البلدية مروان زطيمة إن هذه الأعمال تتم بتوجيهات من رئيس بلدية جرش الكبرى محمد بني ياسين، مؤكدا متابعة الفرق لقنوات تصريف المياه بشكل مستمر وإزالة أي عوائق فور حدوث انسداد في جميع المناطق حفاظا على السلامة العامة واستمرارية الخدمات.

