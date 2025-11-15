الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- رعى سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية اليوم السبت، حفل اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني لعام 2025، والتي نظمها مركز زها الثقافي في جامعة البترا بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية.

وكرم سموه الفائزين والمشاركين وأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة الوطنية والجهات الداعمة لها، بحضور المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا صبيح، ونائب المدير العام لشركة زوي للأنظمة الذكية صالح قوقزة.

وشارك في المسابقة التي شملت الفئة العمرية (6 – 19) سنة عدة فرق من المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومشاركين من ذوي الإعاقة.

وخلال الحفل قدم كورال جامعة البترا فقرة فنية موسيقية غنائية، كما قدّمت فرقة مركز زها الثقافي للدبكة فرع الزهور فقرة تراثية من الفلكلور الأردني.

وجرى عرض فيديو تعريفي عن الروبوت وأهداف المسابقة، وأبرز المحطات ضمن مجريات المنافسة.







وفي نهاية الاحتفال قدمت صبيح درعا من المركز لسمو الأمير عمر بن فيصل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه الدائم لمسيرة الشباب والإبداع في الوطن.

