الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني

الأمير عمر بن فيصل يرعى اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني
عمان 15 تشرين الثاني (بترا)- رعى سمو الأمير عمر بن فيصل، رئيس الاتحاد الأردني للرياضات الإلكترونية اليوم السبت، حفل اختتام فعاليات أولمبياد الروبوت الوطني لعام 2025، والتي نظمها مركز زها الثقافي في جامعة البترا بالتعاون مع شركة زوي للأنظمة الذكية.
وكرم سموه الفائزين والمشاركين وأعضاء لجنة التحكيم في المسابقة الوطنية والجهات الداعمة لها، بحضور المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيا صبيح، ونائب المدير العام لشركة زوي للأنظمة الذكية صالح قوقزة.
وشارك في المسابقة التي شملت الفئة العمرية (6 – 19) سنة عدة فرق من المدارس الحكومية والخاصة، ومدارس وكالة الغوث، ومشاركين من ذوي الإعاقة.
وخلال الحفل قدم كورال جامعة البترا فقرة فنية موسيقية غنائية، كما قدّمت فرقة مركز زها الثقافي للدبكة فرع الزهور فقرة تراثية من الفلكلور الأردني.
وجرى عرض فيديو تعريفي عن الروبوت وأهداف المسابقة، وأبرز المحطات ضمن مجريات المنافسة.
وفي نهاية الاحتفال قدمت صبيح درعا من المركز لسمو الأمير عمر بن فيصل، تقديراً لرعايته الكريمة ودعمه الدائم لمسيرة الشباب والإبداع في الوطن.
15/11/2025 21:47:12
