الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر

2025-11-12 03:18:23
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الدكتور عادل البلبيسي، مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أن نسب فيروس كورونا في الأردن منخفضة جدًا.
ولفت إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين، التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات للحد من أي انتشار محتمل للفيروس من جديد في المملكة.
وأكد لـ"الوكيل الإخباري" بأن الفيروس من الممكن أن يعود للانتشار بين المواطنين في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مشدداً على أن الفيروس حتى لو انتشر فهو لن يكون وباءً من جديد في المملكة ، ولا يمكن أن يتحول لأزمة صحية كبرى.
وأضاف أن الكمامات تبقى وسيلة مهمة لمنع انتشار الفيروسات بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات الصحية يحمي الأفراد والمجتمع، خاصة مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في الأمراض التنفسية.

