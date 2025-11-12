الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الوطني للأوبئة: لا يمكن أن يعود كورونا ليكون وباءً من جديد في الأردن حتى لو انتشر
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أكد الدكتور عادل البلبيسي، مدير المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، أن نسب فيروس كورونا في الأردن منخفضة جدًا.
ولفت إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين، التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات للحد من أي انتشار محتمل للفيروس من جديد في المملكة.
وأكد لـ"الوكيل الإخباري" بأن الفيروس من الممكن أن يعود للانتشار بين المواطنين في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مشدداً على أن الفيروس حتى لو انتشر فهو لن يكون وباءً من جديد في المملكة ، ولا يمكن أن يتحول لأزمة صحية كبرى.
وأضاف أن الكمامات تبقى وسيلة مهمة لمنع انتشار الفيروسات بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات الصحية يحمي الأفراد والمجتمع، خاصة مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في الأمراض التنفسية.
ولفت إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية مثل غسل اليدين، التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات للحد من أي انتشار محتمل للفيروس من جديد في المملكة.
وأكد لـ"الوكيل الإخباري" بأن الفيروس من الممكن أن يعود للانتشار بين المواطنين في حال عدم أخذ الاحتياطات اللازمة، مشدداً على أن الفيروس حتى لو انتشر فهو لن يكون وباءً من جديد في المملكة ، ولا يمكن أن يتحول لأزمة صحية كبرى.
وأضاف أن الكمامات تبقى وسيلة مهمة لمنع انتشار الفيروسات بأنواعها المختلفة، مؤكداً أن الالتزام بالإجراءات الصحية يحمي الأفراد والمجتمع، خاصة مع دخول موسم الشتاء الذي يشهد عادة زيادة في الأمراض التنفسية.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment