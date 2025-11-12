  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخارجية الأميركية: أولوية إيران تمويل الإرهاب وليس أزمة المياه

2025-11-12 03:18:22
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية باللغة الفارسية على منصة "إكس" إن "إيران ترزح تحت وطأة الفساد وسوء الإدارة، وإن الفوضى الاقتصادية وضغط التضخم على العائلات، إلى جانب أزمة المياه المتفاقمة، أدّت إلى فرض نظام حصص وطنية، ما يهدد ملايين العائلات في طهران بإمكانية إخلاء المدينة".
وأضاف البيان أن النظام الإيراني، بدلاً من معالجة هذه الحاجات الأساسية، قام هذا العام بتهريب مليار دولار من العملات الصعبة إلى حزب الله. وأضاف أن تمويل الإرهاب وإحداث عدم الاستقرار في المنطقة يحظيان بالأولوية على حساب تلبية احتياجات الشعب الإيراني الأساسية".
وتابع البيان أن "الشعب الإيراني يستحق قيادة تهتم بصحته ورفاهيته ومستقبله، لا نظاماً يضحي برفاهيته في سبيل أهدافٍ مدمّرة".
العربية


MENAFN12112025000208011052ID1110335073

