الخارجية الأميركية: أولوية إيران تمويل الإرهاب وليس أزمة المياه

الخارجية الأميركية: أولوية إيران تمويل الإرهاب وليس أزمة المياه
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان نُشر عبر صفحتها الرسمية باللغة الفارسية على منصة "إكس" إن "إيران ترزح تحت وطأة الفساد وسوء الإدارة، وإن الفوضى الاقتصادية وضغط التضخم على العائلات، إلى جانب أزمة المياه المتفاقمة، أدّت إلى فرض نظام حصص وطنية، ما يهدد ملايين العائلات في طهران بإمكانية إخلاء المدينة".
وأضاف البيان أن النظام الإيراني، بدلاً من معالجة هذه الحاجات الأساسية، قام هذا العام بتهريب مليار دولار من العملات الصعبة إلى حزب الله. وأضاف أن تمويل الإرهاب وإحداث عدم الاستقرار في المنطقة يحظيان بالأولوية على حساب تلبية احتياجات الشعب الإيراني الأساسية".
وتابع البيان أن "الشعب الإيراني يستحق قيادة تهتم بصحته ورفاهيته ومستقبله، لا نظاماً يضحي برفاهيته في سبيل أهدافٍ مدمّرة".
