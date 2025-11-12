الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟

الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟
يتوفر الباراسيتامول في معظم الصيدليات تقريبا، ويُعتبر من الأدوية الرائجة لتسكين الألم وخفض الحرارة. لكنه ليس آمنا دائما كما يبدو، إذ يمكن أن يتحول إلى خطر خفي عند سوء الاستخدام.
متى يكون الباراسيتامول ضروريا؟
الحمى المصاحبة للعدوى الفيروسية التنفسية وغيرها من العدوى.
صداع التوتر.
ألم الأسنان الخفيف إلى المتوسط.
آلام الدورة الشهرية.
ألم عضلي بعد المجهود البدني.
المخاطر المحتملة للباراسيتامول:
تأثيره على القلب والأوعية الدموية:
أظهرت الدراسات أن الاستخدام الطويل للباراسيتامول قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم.
تأثيره على الكلى:
تناول جرعات كبيرة بانتظام يزيد من خطر القصور الكلوي.
تفاعله مع أدوية أخرى:
يصبح خطرا عند تناوله مع مضادات التخثر، إذ يزيد من فعاليتها ويؤدي إلى مضاعفات.
يبقى الباراسيتامول أحد أكثر الأدوية فعالية وأمانا نسبيا لتسكين الألم وخفض الحرارة، ولكن فقط عند الالتزام بالجرعات والإرشادات الموصى بها.
RT
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment