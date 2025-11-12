الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعا في العالم لتخفيض الحرارة وتسكين الألم، ويتميز بإمكانية شرائه بدون وصفة طبية وبسعر زهيد.يتوفر الباراسيتامول في معظم الصيدليات تقريبا، ويُعتبر من الأدوية الرائجة لتسكين الألم وخفض الحرارة. لكنه ليس آمنا دائما كما يبدو، إذ يمكن أن يتحول إلى خطر خفي عند سوء الاستخدام.



متى يكون الباراسيتامول ضروريا؟



الحمى المصاحبة للعدوى الفيروسية التنفسية وغيرها من العدوى.

صداع التوتر.

ألم الأسنان الخفيف إلى المتوسط.

آلام الدورة الشهرية.

ألم عضلي بعد المجهود البدني.



المخاطر المحتملة للباراسيتامول:



تأثيره على القلب والأوعية الدموية:

أظهرت الدراسات أن الاستخدام الطويل للباراسيتامول قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم.



تأثيره على الكلى:

تناول جرعات كبيرة بانتظام يزيد من خطر القصور الكلوي.



تفاعله مع أدوية أخرى:

يصبح خطرا عند تناوله مع مضادات التخثر، إذ يزيد من فعاليتها ويؤدي إلى مضاعفات.



يبقى الباراسيتامول أحد أكثر الأدوية فعالية وأمانا نسبيا لتسكين الألم وخفض الحرارة، ولكن فقط عند الالتزام بالجرعات والإرشادات الموصى بها.

RT