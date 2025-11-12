  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟

الباراسيتامول بين الفوائد والمخاطر.. متى يكون آمنا ومتى يصبح تهديدا؟

2025-11-12 03:18:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- يُعد الباراسيتامول من أكثر الأدوية شيوعا في العالم لتخفيض الحرارة وتسكين الألم، ويتميز بإمكانية شرائه بدون وصفة طبية وبسعر زهيد.
يتوفر الباراسيتامول في معظم الصيدليات تقريبا، ويُعتبر من الأدوية الرائجة لتسكين الألم وخفض الحرارة. لكنه ليس آمنا دائما كما يبدو، إذ يمكن أن يتحول إلى خطر خفي عند سوء الاستخدام.


متى يكون الباراسيتامول ضروريا؟


الحمى المصاحبة للعدوى الفيروسية التنفسية وغيرها من العدوى.
صداع التوتر.
ألم الأسنان الخفيف إلى المتوسط.
آلام الدورة الشهرية.
ألم عضلي بعد المجهود البدني.


المخاطر المحتملة للباراسيتامول:


تأثيره على القلب والأوعية الدموية:
أظهرت الدراسات أن الاستخدام الطويل للباراسيتامول قد يرتبط بارتفاع ضغط الدم.


تأثيره على الكلى:
تناول جرعات كبيرة بانتظام يزيد من خطر القصور الكلوي.


تفاعله مع أدوية أخرى:
يصبح خطرا عند تناوله مع مضادات التخثر، إذ يزيد من فعاليتها ويؤدي إلى مضاعفات.


يبقى الباراسيتامول أحد أكثر الأدوية فعالية وأمانا نسبيا لتسكين الألم وخفض الحرارة، ولكن فقط عند الالتزام بالجرعات والإرشادات الموصى بها.

RT

MENAFN12112025000208011052ID1110335070

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث