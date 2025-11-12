  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزير الشباب يرعى حفل اختتام فعاليات الدورة العربية ريادة الأعمال في المجال الرياضي

2025-11-12 03:18:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- رعى وزير الشباب الدكتور رائد سامي العدوان، اليوم الأربعاء، حفل اختتام دورة ريادة الأعمال في المجال الرياضي التي نظمتها وزارة الشباب ممثلةً بمركز إعداد القيادات الشبابية بالتعاون مع جامعة الدول العربية، ضمن فعاليات عمان عاصمة الشباب العربي 2025، بمشاركة 40 شاباً وشابة يمثلون 15 دولة عربية.


وأكد الدكتور العدوان بحضور ممثل جامعة الدول العربية فيصل غسال، ومساعد الأمين العام للشؤون الفنية والاستراتيجية في الوزارة الدكتور ياسين هليل، ومديرة مركز إعداد القيادات الشبابية الدكتورة شروق الهاشم، أهمية البرنامج الذي يأتي ثمرة للتعاون المشترك مع جامعة الدول العربية ووزارات الشباب والرياضة العرب، وترجمة للرؤى العربية المشتركة في تمكين الشباب وبناء قدراتهم وتعزيز مشاركتهم، وتوجيههم نحو الريادة في الأعمال.


وفي كلمة الوفود العربية المشاركة، أكد عضو الوفد الليبي علاء الكيلاني، أهمية الريادة في المجال الرياضي لما لها من دور في تعزيز التنمية الاقتصادية، مثمناً باسم الوفود المشاركة استضافة الأردن لفعاليات الدورة، التي منحتهم الفرصة لتبادل الخبرات والمعارف.


واختتمت فعاليات الحفل بعرض توصيات المشاركين التي قدمتها ممثلة وفد سلطنة عُمان هند البلوشي، وتبادل الدروع التذكارية.

