سليمية : القطاع الزراعي هو الأقدر على بناء منظومة غذاء وماء وطنية مستدامة تصنع الحماية وتسطر الصمود

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكد وزير الزراعة البروفيسور رزق سليمية أن حوكمة الأراضي والمياه تشكل ركيزة أساسية لديمومة وجود الشعب الفلسطيني على أرضه وتعزيز صموده في وجه التحديات التي تواجهه، مشدداً على أن الزراعة ليست مجرد أرقام أو اقتصاد، بل هي عنوان الارتباط بالأرض وحمايتها، وتمثل ما نسبته 70% من الشعب الفلسطيني.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في المؤتمر الدولي الأول لحوكمة الأراضي والمياه، الذي عقد بمشاركة واسعة من المؤسسات الوطنية والأكاديمية في رحاب جامعة القدس، وبحضور ممثلين عن العدد من الجهات الرسمية والأهلية والدولية.

وأوضح سليمية أن القطاع الزراعي هو الأقدر والأجدر على بناء منظومة غذاء وماء وطنية مستدامة تصنع الصمود والتحدي، مشيراً إلى أن فلسطين تمتلك قدرات انتاجية معقولة من الخضار والفواكه والثروة الحيوانية، إلا أن العنوان الحقيقي للأمن الغذائي والمائي يكمن في المحاصيل الحقلية التي تعاني من تراجع في زراعتها بسبب مصادرة الأراضي والعوامل المناخية والاقتصادية الأخرى.

وأشار إلى أن وزارة الزراعة تعمل ضمن رؤيتها الاستراتيجية على تعزيز زراعة المحاصيل الحقلية وتحسين السلالات الحيوانية لما تمثله من أهمية في تحقيق الأمن الغذائي والمائي والسيادة على الموارد، داعياً من خلال المؤتمر إلى حوكمة الأراضي الزراعية وحمايتها من تفتت الملكية والحفاظ عليها باعتبارها إرثاً للشهداء ومصدراً للغذاء وأمانة في أعناق الفلسطينيين.

واختتم سليمية كلمته بالتأكيد على أهمية الشراكة الوطنية والدولية في تعزيز حوكمة الأراضي والمياه، مشيداً بجهود جامعة القدس، ومركز أبحاث الأراضي، وسلطة الأراضي، وسلطة المياه، ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حيث يشكل هذا المؤتمر منصة للحوار وتبادل الخبرات حول الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والمائي في فلسطين.

كما وأكد الوزير أن توصيات المؤتمر ستشكل رافعة وطنية لتطوير سياسات حماية الأرض والمياه وتعزيز صمود المزارعين في وجه التحديات.