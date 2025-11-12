مصرع مواطن من بلدة بيت فجار بحادث سير في رام الله
وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أن الحادث كان ذاتياً، الأمر الذي تسبب بإصابة السائق بجراح بالغة، حيث تم نقله إلى المستشفى الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاته.
وأكد العميد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وشرعت شرطة المرور بالتحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment