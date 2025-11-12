  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
مصرع مواطن من بلدة بيت فجار بحادث سير في رام الله

مصرع مواطن من بلدة بيت فجار بحادث سير في رام الله

2025-11-12 03:17:51
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN/ لقي مواطن يبلغ من العمر (34 عاماً) من سكان بيت فجار جنوب بيت لحم، اليوم الأربعاء، مصرعه نتيجة حادث سير ذاتي وقع في بلدة دير دبوان شرق رام الله.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العميد لؤي ارزيقات، أن الحادث كان ذاتياً، الأمر الذي تسبب بإصابة السائق بجراح بالغة، حيث تم نقله إلى المستشفى الحكومي، وأعلن الأطباء عن وفاته.

وأكد العميد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة، وشرعت شرطة المرور بالتحقيق في الحادث للوقوف على ملابساته.

