الأسهم الأوروبية ترتفع إلى مستويات قياسية

2025-11-12 03:17:47
(MENAFN- Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- سجلت الأسهم الأوروبية اليوم الأربعاء مستويات قياسية جديدة، مدفوعة بتفاؤل المستثمرين حيال احتمال إنهاء الإغلاق الحكومي التاريخي في الولايات المتحدة.
وبحسب وكالة بلومبيرغ، ارتفع المؤشر الأوروبي العام "ستوكس 600" بنسبة 0.48 بالمئة، ليغلق عند 582.91 نقطة بحلول الساعة 08:19 بتوقيت غرينتش، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق.
وتصدّر قطاع المرافق العامة المكاسب بارتفاع نسبته 1.4 بالمئة، في حين قفز سهم ((إس إس إي)) البريطانية بنسبة 12.3 بالمئة بعد إعلانها خطة استثمارية خمسية بقيمة 33 مليار جنيه إسترليني (44.29 مليار دولار).

