الذهب يقفز فوق 4200 دولار لأول مرة منذ أكتوبر وسط تحسن

MENAFN - Al Wakeel News) >الوكيل الإخباري- شهدت أسواق المعادن الثمينة تحسنا ملحوظا، حيث قفزت العقود الآجلة للذهب ذات التسليم في ديسمبر 2025 في بورصة "كومكس" فوق مستوى 4200 دولار للأونصة للمرة الأولى منذ 21 أكتوبر.وبحسب بيانات البورصة التابعة لبورصة نيويورك التجارية، ارتفع سعر الذهب بنسبة 2.06% ليصل إلى 4200.9 دولار للأونصة بحلول الساعة 19:32 بتوقيت موسكو.



واستمر تسارع مكاسب المعدن الأصفر مع اقتراب الساعة 20:00 بتوقيت موسكو ليسجل 4206.2 دولار للأونصة، محققا ارتفاعا بنسبة 2.18%.



وفي سياق متصل، قفزت العقود الآجلة للفضة ذات التسليم في ديسمبر 2025 في البورصة ذاتها فوق مستوى 53 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ 17 أكتوبر 2025.



وارتفع سعر الفضة بنسبة 5.34% ليصل إلى 53.455 دولارا للأونصة بحلول الساعة 20:00 بتوقيت موسكو، مما يعكس تحسنا عاما في أسواق المعادن الثمينة.



RT