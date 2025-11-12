المنتخب الأردني للكراتيه يضيف ميدالية فضية وبرونزيتين في دورة ألعاب التضامن الاسلامي

خبرني - حقق المنتخب الوطني للكراتيه اليوم الأربعاء، 3 ميداليات (فضية وبرونزيتين)، في إطار منافسات دورة ألعاب التضامن الإسلامي المقامة حاليا في السعودية. وجاءت الميدالية الفضية عن طريق عبدالرحمن المصاطفة الذي خسر النهائي أمام السعودي محمد عسيري، وحققت لاعبتا المنتخب الوطني جود الضروس ويارا ناصر ميداليتان برونزيتان.

