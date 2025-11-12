من سجل أول هدف لمصر والعالم العربي وأفريقيا في كأس العالم؟

خبرني - يُعدّ عبد الرحمن فوزي من نجوم كرة القدم المصرية الذين لا يتذكرهم كثيرون، رغم أنه أحد الأسماء التي سطّرت حضورها في ذاكرة التاريخ الرياضي للبلاد من أوسع أبوابه، بوصفه أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يسجّل هدفًا في نهائيات كأس العالم.

وكان إنجازه عام 1934 في إيطاليا لحظةً فاصلةً في تاريخ الرياضة المصرية، ليس فقط لأنه مثّل الظهور الأول لمصر في المونديال، بل لأنه دشّن المشاركة الأفريقية والعربية في سجل الهدافين بهذه المسابقة العالمية الكبرى.

البدايات

وُلد عبد الرحمن فوزي في مدينة بورسعيد المصرية في 11 أغسطس/آب عام 1909، في فترة كانت فيها كرة القدم لا تزال في بداياتها، ولم يكن أحد يتصور أن طفلًا من أبناء تلك المدينة الساحلية سيترك بصمةً تاريخية في سجل الكرة المصرية.

نشأ فوزي في بيئة بسيطة، وأظهر منذ صغره شغفاً استثنائياً بكرة القدم، إذ كان يقضي معظم وقته في اللعب في الأزقة والشوارع قبل أن يلتحق بمدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية.

وهناك بدأ يبرز تميّزه الحقيقي، فأسس مع زملائه فريقاً صغيراً باسم "فريق النيل"، خاض مباريات ضد فرق المدارس الأخرى، وكان هذا الفريق المتواضع بوابةَ عبد الرحمن فوزي إلى عالم الشهرة.

وبمرور الوقت، أسس فوزي مع أصدقائه نادياً شعبياً يحمل الاسم نفسه "النيل"، وأخذ الفريق يخوض مباريات داخل بورسعيد وخارجها، حتى لفت فوزي أنظار مسؤولي النادي المصري البورسعيدي، وفي عام 1927 انضم رسمياً إلى صفوف النادي المصري، لتبدأ رحلته الكروية الحقيقية.

كان لاعباً سريعاً، قوي التسديد، يتمتع بمهارة لافتة في المراوغة والتسجيل، واشتهر بتسديداته الصاروخية التي كان يتدرّب عليها بطرق مبتكرة، إذ كان يضع الكرة في الماء لساعات لتصبح أثقل وزناً، فيتدرّب عليها لتقوية عضلات قدميه، ثم ينتقل إلى الكرات العادية فيجدها خفيفة في الملعب، فيسددها بقوة.

وفي نهاية العشرينيات من القرن الماضي، انتقل فوزي إلى القاهرة للدراسة في المدرسة السعيدية الثانوية، وهناك تألق في مباريات المدرسة إلى درجة جعلت حارس مرمى الأهلي الشهير مصطفى كامل منصور يرشحه للانضمام إلى النادي الأهلي.

وبالفعل، لعب فوزي في صفوف الأهلي لمدة عام، لكنه لم يستمر طويلاً، إذ استجاب لدعوة محافظ إقليم القنال حسن فهمي رفعت بالعودة إلى ناديه الأم، المصري البور سعيدي، ليقوده إلى سلسلة من النجاحات التاريخية.

وكان فوزي أحد أبرز عناصر الفريق الذي توّج بلقب كأس السلطان حسين عام 1933 بعد الفوز على الأولمبي السكندري بهدفين لهدف، ثم عاد في العام التالي ليحقق اللقب نفسه على حساب النادي الأهلي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبعد هذا الإنجاز المزدوج، تم اختياره لتمثيل المنتخب المصري، في وقت كانت فيه البلاد تستعد لخوض مغامرة جديدة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 1934 في إيطاليا.

الطريق إلى كأس العالم



كانت النسخة الأولى من المونديال قد أُقيمت في أوروغواي عام 1930 بمشاركة 13 منتخباً دُعيت مباشرة دون تصفيات، وغابت عنها المنتخبات الأفريقية والآسيوية.

وكانت مصر قد دُعيت لنسخة 1930 لكنها اعتبرت أن رحلة الباخرة الطويلة ستكون شاقة للغاية، فقررت التخلّي عن فرصتها في المشاركة في أول كأس عالم.

أما النسخة الثانية عام 1934، فقد أُقيمت في إيطاليا في الفترة من 27 مايو/ آيار إلى 10 يونيو/ حزيران من عام 1934 في 8 مدن إيطالية هي بولونيا، وفلورنسا، وجنوة، وميلان، ونابولي، وروما، وترييستي، وتورينو.

وشارك في التصفيات 32 منتخباً، بما في ذلك الدولة المضيفة التي لم تكن تحظى بالتأهل التلقائي في ذلك الوقت، وتمكن 16 فريقاً من التأهل إلى البطولة النهائية.

وقد حصلت قارّتا أفريقيا وآسيا على مقعد واحد مشترك، وتقدمت 3 منتخبات للمشاركة هي مصر وفلسطين وتركيا، غير أن الأخيرة انسحبت قبل انطلاق التصفيات.

وشاركت مصر في التصفيات بصفتها ممثلةً عن القارة الأفريقية، في حين مثّل فلسطين فريقٌ غالبيته من اللاعبين اليهود، وكانت البلاد آنذاك تحت الانتداب البريطاني.

وفاز المنتخب المصري في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 7-1 في 16 مارس/آذار عام 1934، أحرز خلالها مختار التتش ثلاثة أهداف، وسجّل كلٌّ من مصطفى كامل ومحمد لطيف هدفين.

وفي مباراة الإياب في تل أبيب يوم 6 أبريل/نيسان من العام نفسه، فاز المنتخب المصري مجددًا بنتيجة 4-1، أحرز مختار التتش هدفين، بينما سجّل كلٌّ من محمد لطيف وعبد الرحمن فوزي هدفا واحداً لكل منهما، لتتأهل مصر بمجموع نتيجتي المباراتين 11-2، وذلك بحسب ما أورده موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

ومثّل التأهل إلى المونديال لحظةً تاريخيةً لكرة القدم المصرية، التي كانت آنذاك تحت إدارة اتحادها الوطني الفتي. وضمّ المنتخب 18 لاعباً فقط، رغم أن اللوائح كانت تسمح بتسجيل 20 لاعباً، وقد تم اختيارهم من ستة أندية، فيما تولّى تدريب الفريق المدرب الاسكتلندي جيمس ماكري.

وسافرت البعثة المصرية إلى إيطاليا على متن الباخرة "حلوان"، في رحلة بحرية استغرقت أربعة أيام، متجهةً إلى مدينة نابولي التي استضافت المباراة المرتقبة أمام المنتخب المجري يوم 27 مايو/أيار عام 1934.

ووصف مصطفى كامل منصور، حارس مرمى منتخب مصر في تلك البطولة، الرحلةَ البحرية في حديثه مع بي بي سي عام 2002 بأنها كانت "تجربة ممتعة"، لكنه أضاف أن تلك كانت نهاية المتعة بالنسبة لمصر.

مباراة المجر



كانت بطولة كأس العالم عام 1934 تُدار بنظام خروج المغلوب، وكانت المواجهة أمام المجر صعبة منذ البداية، إذ كان المجريون من أقوى فرق أوروبا. ومع ذلك أظهر عبد الرحمن فوزي وزملاؤه ندية خلال المباراة.

تقدمت المجر بهدفين سجّلهما بال تيليكي وجيزا تولدي بعد مرور نصف ساعة فقط على انطلاق المباراة، لكن مصر عادت بقوة بفضل نجمها فوزي، الذي سجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 35 و39، ليصبح أول لاعب مصري وعربي وأفريقي يسجل هدفًا في تاريخ كأس العالم.

وفي الشوط الثاني، استعادت المجر السيطرة وسجلت هدفها الثالث عن طريق جينيو فينتسي في الدقيقة 53، ثم أضاف جيزا تولدي الهدف الرابع بعد ساعة من اللعب، لتنتهي المباراة بفوز الفريق المجري 4-2.

لكن يبدو أن الفريق المصري لم يكن راضيا عن أداء حكم المباراة، فقد صرح حارس مرمى الفريق مصطفى كامل منصور في مقابلة مع بي بي سي عام 2002 أن الحكم ألغى هدفاً سجله فوزي عندما كانت النتيجة 2-2، رغم أن اللاعب "انطلق من منتصف الملعب ليتجاوز دفاع المجر قبل أن يسجل". كما أشار منصور إلى أن الهدف الرابع للمجر جاء رغم تعرضه لعرقلة من لاعب مجري، لكن الحكم تغاضى عن المخالفة.

وكان منصور يبلغ من العمر 87 عامًا عندما روى هذه القصة، وقد توفي بعد شهرين في يوليو/تموز من نفس العام.

خرجت المجر من البطولة في الدور ربع النهائي بعد خسارتها أمام ألمانيا 2-1، بينما توّج المنتخب الإيطالي بالبطولة بعد الفوز في المباراة النهائية على تشيكوسلوفاكيا 2-1.

وربما يتساءل البعض عن سبب عدم تأهل المنتخب المصري المتميز لكأس العالم 1938 في فرنسا. وكان على الفريق أن يخوض مباراتي ذهاب وإياب للتصفيات أمام رومانيا، لكن مصر اعترضت على موعد المباراة الأولى المقررة في 17 سبتمبر/أيلول 1937، لأنه تزامن مع شهر رمضان. واعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم اعتراض مصر انسحاباً، فتأهلت رومانيا مباشرة إلى البطولة دون لعب.

أما عبد الرحمن فوزي، فقد أصبح من رموز الكرة المصرية والعربية، بعد أن سجل هدفين تاريخيين في أول مشاركة لمصر في كأس العالم.

بعد كأس العالم 1934



مع عودة المنتخب المصري من كأس العالم، ازدادت شهرة عبد الرحمن فوزي، وتلقّى عروضاً من الأندية الكبرى. وبعد عام واحد فقط، نجح رئيس نادي الزمالك، محمد حيدر باشا، في ضمه إلى صفوف النادي الأبيض عام 1935، ليبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الرياضية الحافلة.

كان فوزي مثالاً للاعب الملتزم، وقائداً يحظى باحترام زملائه، وعُرف بذكائه في الملعب وقدرته على قراءة تحركات الخصم، إلى جانب تسديداته القوية التي كانت من أبرز مميزاته.

ومع الزمالك، واصل فوزي تألقه على مدى 12 عاماً، حتى عام 1947، وساهم في تتويج الفريق بعدة بطولات محلية، وبعد اعتزاله اللعب في عام 1947، لم يبتعد فوزي عن عالم كرة القدم، إذ اتجه إلى التدريب، فعمل مديراً فنياً للزمالك، وساهم في اكتشاف عدد من نجوم الزمالك في الخمسينيات من القرن الماضي مثل علاء الحامولي وشريف الفار وعصام بهيج.

وفي الواقع أنه كان قد تولى تدريب الزمالك وهو ما يزال لاعباً عام 1946 واستمر في هذه المهمة حتى عام 1956 وهي أكبر فترة لأي مدير فني طوال تاريخ النادي.

وفي عام 1956، أصبح فوزي أول مدير فني في تاريخ كرة القدم المصرية يقوم بتدريب ناديين في نفس الوقت، حيث كان يدرب نادي غزل المحلة، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية، إلى جانب إدارته لنادي الزمالك، وقد قاد نادي غزل المحلة للصعود إلى الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

كما كان ضمن اللجنة الوطنية المشرفة على تدريب منتخب مصر خلال الفترة من 1953 وحتى 1954، والتي قادت المنتخب للفوز بذهبية دورة الألعاب العربية عام 1953.

وكان فوزي هو أول مدرب للمنتخب السعودي لكرة القدم عبر التاريخ، إذ تولى تدريب الأخضر عام 1957 وبقي على رأس إدارته الفنية حتى عام 1962.

وقد تولى تدريب نادي السكة الحديد بعد عودته إلى مصر في أوائل ستينيات القرن الماضي، كما عاد لتدريبه في عام 1975.

وعُرف عبد الرحمن فوزي بتواضعه وبساطته، فقد عاش حياة متزنة بعيدة عن الأضواء، متفرغاً لأسرته وأبنائه.

الوفاة والإرث



توفي عبد الرحمن فوزي في 16 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 1988 عن عمر ناهز 79 عاماً، بعد أن ترك إرثا تاريخيا في ذاكرة كرة القدم المصرية.

وكان حتى وفاته اللاعب المصري الوحيد الذي سجل أهدافاً لمنتخب بلاده في بطولة كأس العالم، إلى أن قام اللاعب مجدي عبد الغني بتسجيل هدف في مباراة بلاده ضد هولندا في كأس العالم 1990.

ولم يكن فوزي مجرد لاعب أو مدرب، بل شخصية رياضية تحمل رؤية واسعة لمستقبل الكرة المصرية، فقد كان من أوائل الداعين إلى تنظيم بطولات أفريقية مستقلة، في وقت كانت فيه أفريقيا غائبة تماماً عن المحافل الدولية، ومن هنا اعتبره كثيرون من الجيل الذي مهّد لاحقاً لإطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية عام 1957.

وحتى اليوم، ما زال فوزي يحتفظ بلقبه كأول هداف مصري في تاريخ كأس العالم، إذ لم يعادله أحد سوى محمد صلاح الذي سجل هدفين في نسخة 2018 بروسيا، بعد 84 سنة كاملة، ويظل فوزي حتى اليوم يحمل الرقم القياسي كأول عربي يسجل هدفين في مباراة واحدة بكأس العالم وفي غضون 4 دقائق فقط.

وقد خصّه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بتقارير عدة على موقعه الرسمي احتفاءً بدوره التاريخي، مؤكداً أنه "لم يكن فقط أول من سجّل، بل أول من ألهم قارة بأكملها أن تحلم بالمشاركة في كأس العالم".

إن قصة عبد الرحمن فوزي ليست مجرد حكاية رياضي موهوب، بل فصل من فصول النهوض الوطني في مصر خلال ثلاثينيات القرن الماضي، حين كانت كرة القدم وسيلة للتعبير عن الذات في مواجهة القوى الاستعمارية.

ولقد مثّل فوزي الجيل الذي آمن بأن الرياضة يمكن أن تكون وسيلة لحضور الأمة على الساحة العالمية، وهو ما تحقق بالفعل بعد عقود من خلال أجيال جديدة سارت على خطاه.

وقد حملت الصالة المغطاة في نادي الزمالك اسمه، تكريمًا لجهوده ومسيرته.

لقد كان عبد الرحمن فوزي أكثر من مجرد هدّاف، كان رائداً وطنياً غيّر نظرة العالم إلى كرة القدم الأفريقية والعربية، وفتح الباب أمام أجيال كاملة من اللاعبين ليحلموا بالوصول إلى المونديال، وإذا كان لكل أمة روّادها الذين صنعوا مجدها الكروي، فإن عبد الرحمن فوزي سيظل رائد مصر والعرب وأفريقيا في كأس العالم، والاسم الذي بدأ منه الحلم الكبير.