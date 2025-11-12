الجالية الأردنية في تونس تستقبل النشامى قبل وديتي تونس ومالي

خبرني - حظي المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم باستقبال حافل من أبناء الجالية الأردنية في تونس، عصر اليوم الثلاثاء، لدى وصول بعثة الفريق إلى مطار قرطاج الدولي، بحضور السفير الأردني وأركان السفارة في تونس، وعدد كبير من المشجعين الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات الترحيبية بالنشامى.

ويأتي وصول المنتخب الأردني إلى تونس استعدادا لخوض مباراتين وديتين قويتين ضمن فترة التوقف الدولي، حيث يواجه“النشامى” نظيره التونسي يوم الجمعة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على ملعب رادس الأولمبي عند الساعة 17:45 بتوقيت عمان، فيما يخوض اللقاء الثاني أمام منتخب مالي يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على الملعب ذاته.

ويهدف المنتخب الوطني من خلال هذه الوديتين إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتجريب عدد من العناصر الجديدة، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وتأتي المباريات في ظل أجواء من التفاؤل بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني، الذين أكدوا عزمهم على تقديم أداء مشرف يعكس تطور الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في مشاركاته القارية الأخيرة.

من جانبه، عبر السفير الأردني في تونس عن فخره بالمنتخب الوطني، مشيدا بالدور الذي يلعبه“النشامى” في تمثيل الأردن بصورة مشرفة في المحافل الدولية، مؤكدا دعم السفارة والجالية الأردنية الكامل للمنتخب خلال إقامته في تونس.

ومن المقرر أن يجري المنتخب الوطني حصصا تدريبية مكثفة على ملاعب العاصمة التونسية خلال اليومين المقبلين، قبل المواجهة المرتقبة أمام“نسور قرطاج”.