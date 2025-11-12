الجالية الأردنية في تونس تستقبل النشامى قبل وديتي تونس ومالي

الجالية الأردنية في تونس تستقبل النشامى قبل وديتي تونس ومالي
خبرني - حظي المنتخب الوطني الأردني لكرة القدم باستقبال حافل من أبناء الجالية الأردنية في تونس، عصر اليوم الثلاثاء، لدى وصول بعثة الفريق إلى مطار قرطاج الدولي، بحضور السفير الأردني وأركان السفارة في تونس، وعدد كبير من المشجعين الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات الترحيبية بالنشامى.
ويأتي وصول المنتخب الأردني إلى تونس استعدادا لخوض مباراتين وديتين قويتين ضمن فترة التوقف الدولي، حيث يواجه“النشامى” نظيره التونسي يوم الجمعة 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على ملعب رادس الأولمبي عند الساعة 17:45 بتوقيت عمان، فيما يخوض اللقاء الثاني أمام منتخب مالي يوم الثلاثاء 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 على الملعب ذاته.
ويهدف المنتخب الوطني من خلال هذه الوديتين إلى رفع الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين، وتجريب عدد من العناصر الجديدة، في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
وتأتي المباريات في ظل أجواء من التفاؤل بين صفوف اللاعبين والجهاز الفني، الذين أكدوا عزمهم على تقديم أداء مشرف يعكس تطور الكرة الأردنية في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في مشاركاته القارية الأخيرة.
من جانبه، عبر السفير الأردني في تونس عن فخره بالمنتخب الوطني، مشيدا بالدور الذي يلعبه“النشامى” في تمثيل الأردن بصورة مشرفة في المحافل الدولية، مؤكدا دعم السفارة والجالية الأردنية الكامل للمنتخب خلال إقامته في تونس.
ومن المقرر أن يجري المنتخب الوطني حصصا تدريبية مكثفة على ملاعب العاصمة التونسية خلال اليومين المقبلين، قبل المواجهة المرتقبة أمام“نسور قرطاج”.
