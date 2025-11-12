مدرب العراق يمنع لاعبيه من مواقع التواصل قبل مواجهة الإمارات

الأخبار الأكثر تداولاً
مدرب العراق يمنع لاعبيه من مواقع التواصل قبل مواجهة الإمارات
خبرني - منع الأسترالي غراهام أرنولد لاعبي منتخب العراق من استخدام مواقع التواصل الاجتماع قبل المباراة الحاسمة أمام الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.
ويحل منتخب العراق ضيفًا على الإمارات يوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بالدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وسيتجدد اللقاء بين المنتخبين على ملعب البصرة الدولي بعد خمسة أيام.
ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المقرر في مارس 2026 بمشاركة منتخب من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).
وقال أرنولد في تصريحات نقلها حساب المنتخب العراقي على "فيس بوك": منعنا اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمعسكر الثاني على التوالي، والكل ملتزم بشكل كامل.
وأضاف: اللاعبون متحمسون لخوض المباراتين، لا أرى أفضلية في خوض المباراة الأولى بأبوظبي، إنهما مباراتان في الملحق الآسيوي، شوط في أبوظبي وآخر في البصرة.
وأتبع المدرب: لدينا وفرة هجومية حالياً بعد عودة أيمن حسين وعلي الحمادي، بالإضافة إلى وجود مهند علي، وهذه المرة الأولى منذ أن توليت المسؤولية التي أجد فيها جميع المهاجمين على أتم الاستعداد.
وختم أرنولد: سأختار الأفضل من حيث الجاهزية البدنية والذهنية، هذا اللقاء يحتاج إلى الروح القتالية والجاهزية الذهنية أكثر من أي شيء آخر.
