مدرب العراق يمنع لاعبيه من مواقع التواصل قبل مواجهة الإمارات

2025-11-12 03:14:07
(MENAFN- Khaberni)

خبرني - منع الأسترالي غراهام أرنولد لاعبي منتخب العراق من استخدام مواقع التواصل الاجتماع قبل المباراة الحاسمة أمام الإمارات في الملحق الآسيوي المؤهل إلى نهائيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب العراق ضيفًا على الإمارات يوم الخميس على ملعب محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي، بالدور الخامس من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 لكرة القدم، وسيتجدد اللقاء بين المنتخبين على ملعب البصرة الدولي بعد خمسة أيام.

ويتأهل الفائز من مجموع المباراتين إلى الملحق العالمي المقرر في مارس 2026 بمشاركة منتخب من آسيا وأفريقيا وأوقيانوسيا وأميركا الجنوبية إضافة إلى منتخبين من أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف).

وقال أرنولد في تصريحات نقلها حساب المنتخب العراقي على "فيس بوك": منعنا اللاعبين من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للمعسكر الثاني على التوالي، والكل ملتزم بشكل كامل.

وأضاف: اللاعبون متحمسون لخوض المباراتين، لا أرى أفضلية في خوض المباراة الأولى بأبوظبي، إنهما مباراتان في الملحق الآسيوي، شوط في أبوظبي وآخر في البصرة.

وأتبع المدرب: لدينا وفرة هجومية حالياً بعد عودة أيمن حسين وعلي الحمادي، بالإضافة إلى وجود مهند علي، وهذه المرة الأولى منذ أن توليت المسؤولية التي أجد فيها جميع المهاجمين على أتم الاستعداد.

وختم أرنولد: سأختار الأفضل من حيث الجاهزية البدنية والذهنية، هذا اللقاء يحتاج إلى الروح القتالية والجاهزية الذهنية أكثر من أي شيء آخر.

