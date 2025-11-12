لائحة السوداني تحقق فوزا كبيرا في انتخابات العراق

خبرني - أفادت مصادر مقربة من تحالف رئيس الوزراء العراقي محمّد شياع السوداني لوكالة فرانس برس أن قائمته حققت "فوزاً كبيراً" في الانتخابات البرلمانية التي جرت الثلاثاء.

وقال مسؤول مقرب من رئيس الحكومة للوكالة "حققت كتلة التنمية والإعمار فوراً كبيراً جداً" فيما أكد مصدران آخران مقربان من اللائحة أنها حصدت على الأغلب "أكبر كتلة نيابية" تقارب 50 مقعداً أو أكثر.

ومن المتوقع أن تعلن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، النتائج الأولية في وقت لاحق من مساء الأربعاء.

صوّت العراقيون الثلاثاء؛ لاختيار برلمان جديد، في انتخابات شهدت نسبة إقبال كبيرة تجاوزت 55%، في مرحلة فاصلة على المستوى الداخلي والإقليمي.

وتسجل نسبة الإقبال غير المتوقعة ارتفاعا كبيرا مقارنةً بنسبة 41%، الأدنى على الإطلاق، خلال الانتخابات السابقة في العام 2021.

وبعد أن يسمي البرلمان رئيساً للجمهورية، يكلف الأخير رئيسا للحكومة يكون مرشح "الكتلة النيابية الأكبر عددا" بحسب الدستور، ويكون الممثل الفعلي للسلطة التنفيذية.

في ظل استحالة وجود أغلبية مطلقة، يقوم أي ائتلاف قادر على التفاوض مع الحلفاء ليشكل الكتلة الكبرى، باختيار رئيس الحكومة المقبل.

وتعد عملية تسمية رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة الأكثر تعقيدا بعد الانتخابات.

وكما في المرات السابقة، توصلت الأحزاب المنتمية إلى الأغلبية الشيعية إلى توافقات لتسمية رئيس للوزراء وتشكيل الحكومة.

ووفقا للأعراف المتبعة في العراق ما بعد الإطاحة بنظام صدام حسين إثر الغزو الأميركي العام 2003، تتولى الغالبية الشيعية رئاسة الوزراء، وهو المنصب الأهمّ، والسنة مجلس النواب، فيما يعود منصب رئيس الجمهورية، وهو رمزي بدرجة كبيرة، إلى الأكراد.