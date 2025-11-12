استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد

استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد
خبرني - أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو الأربعاء، أن وزيري العدل والطاقة قدّما استقالتيهما على خلفية قضية الفساد الواسعة في البلاد، بعد وقت قصير من تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكنا.
وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قدّم الوزيران استقالتيهما وفقا للقانون".
ويتهم الادعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل هيرمان غالوشينكو بأنه حصل على "منافع شخصية" من قضية تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، الذي أشرف عليه بصفته وزيرا حتى تموز/يوليو 2025، فيما أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أنها لم تنتهك أي قوانين.
