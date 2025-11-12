  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
استقالة وزيري العدل والطاقة الأوكرانيين على خلفية فضيحة الفساد

2025-11-12 03:13:57
خبرني - أعلنت رئيسة الوزراء الأوكرانية يوليا سفيريدينكو الأربعاء، أن وزيري العدل والطاقة قدّما استقالتيهما على خلفية قضية الفساد الواسعة في البلاد، بعد وقت قصير من تصريح الرئيس فولوديمير زيلينسكي بأن بقاءهما في منصبيهما لم يعد ممكنا.

وكتبت سفيريدينكو على وسائل التواصل الاجتماعي "قدّم الوزيران استقالتيهما وفقا للقانون".

ويتهم الادعاء المختص بمكافحة الفساد وزير العدل هيرمان غالوشينكو بأنه حصل على "منافع شخصية" من قضية تلقي رشى بقيمة 100 مليون دولار في قطاع الطاقة، الذي أشرف عليه بصفته وزيرا حتى تموز/يوليو 2025، فيما أكدت وزيرة الطاقة سفيتلانا غرينتشوك أنها لم تنتهك أي قوانين.

