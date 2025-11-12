القوات الإسرائيلية تقصف محيط تل الأحمر في ريف القنيطرة

القوات الإسرائيلية تقصف محيط تل الأحمر في ريف القنيطرة
خبرني - أطلقت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من القذائف المدفعية استهدفت مواقع في منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.
وتشهد مناطق في الجنوب السوري منذ عدة أشهر سلسلة انتهاكات متكررة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، شملت توغلات عديدة واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment