القوات الإسرائيلية تقصف محيط تل الأحمر في ريف القنيطرة

خبرني - أطلقت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، عدداً من القذائف المدفعية استهدفت مواقع في منطقة تل الأحمر الشرقي بريف القنيطرة الجنوبي.

وتشهد مناطق في الجنوب السوري منذ عدة أشهر سلسلة انتهاكات متكررة ينفذها الاحتلال الإسرائيلي، شملت توغلات عديدة واعتقالات وعمليات تفتيش ومداهمات، في انتهاك واضح لاتفاقية فصل القوات لعام 1974 وقرارات مجلس الأمن.