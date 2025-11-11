اختتام دور المجموعات في كأس العالم تحت ال17 سنة لكرة القدم بقطر

403
اختتام دور المجموعات في كأس العالم تحت ال17 سنة لكرة القدم بقطر
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة – 11 – 11 (كونا) –- اختتمت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت ال17 سنة اليوم الثلاثاء بتأهل 32 منتخبا من اصل 48 إلى الدور المقبل.
ومن ابرز المنتخبات المتأهلة الى الدور المقبل منتخبات البرتغال والأرجنتين وإيطاليا والبرازيل والنمسا والولايات المتحدة وايرلندا وبلجيكا واليابان والسنغال وكرواتيا وكوريا الجنوبية والمغرب وألمانيا وكولومبيا وتونس وانجلترا وفرنسا حيث ستنطلق مباريات الدور ال32 يوم الجمعة المقبل.
وتقام مباريات البطولة على مدى 25 يوما في ثمانية ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) عدا المباراة النهائية التي سيستضيفها استاد (خليفة الدولي) وتختتم البطولة في ال27 من الشهر الجاري.
وتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل واحدة اربعة منتخبات تتنافس فيما بينها في دور أول على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات ال12 بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث بمجموع 32 منتخبا إلى الدور الثاني. (النهاية)
