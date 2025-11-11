اختتام دور المجموعات في كأس العالم تحت ال17 سنة لكرة القدم بقطر

  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
2025-11-11 11:35:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة – 11 – 11 (كونا) –- اختتمت مباريات دور المجموعات من بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت ال17 سنة اليوم الثلاثاء بتأهل 32 منتخبا من اصل 48 إلى الدور المقبل.
ومن ابرز المنتخبات المتأهلة الى الدور المقبل منتخبات البرتغال والأرجنتين وإيطاليا والبرازيل والنمسا والولايات المتحدة وايرلندا وبلجيكا واليابان والسنغال وكرواتيا وكوريا الجنوبية والمغرب وألمانيا وكولومبيا وتونس وانجلترا وفرنسا حيث ستنطلق مباريات الدور ال32 يوم الجمعة المقبل.
وتقام مباريات البطولة على مدى 25 يوما في ثمانية ملاعب داخل أكاديمية (أسباير) عدا المباراة النهائية التي سيستضيفها استاد (خليفة الدولي) وتختتم البطولة في ال27 من الشهر الجاري.
وتم توزيع المنتخبات على 12 مجموعة تضم كل واحدة اربعة منتخبات تتنافس فيما بينها في دور أول على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من المجموعات ال12 بالإضافة إلى أفضل ثمانية منتخبات تحتل المركز الثالث بمجموع 32 منتخبا إلى الدور الثاني. (النهاية)

