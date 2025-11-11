  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
تنصيب كاثرين كونولي رئيسا جديدا لايرلندا

2025-11-11 11:35:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 11 – 11 (كونا) –- تعهدت رئيسة ايرلندا الجديدة كاثرين كونولي اليوم الثلاثاء بالعمل على رعاية مصالح الشعب الايرلندي.
وجاء موقف كونولي في خطاب القته خلال حفل تنصيبها كرئيس لايرلندا في قلعة (دبلن) حيث تعتبر عاشر من تولى الرئاسة في بلادها.
وقالت إن ايرلندا تشهد "تغيرات جذرية" منذ نهاية الحرب الباردة معربة عن تطلعها إلى زيارتها الأولى إلى ايرلندا الشمالية كرئيسة.
واكدت كونولي اهمية مثل هذه الزيارات الرئاسية حيث انها ستعزز فرص اطلاق "حوار شامل في جميع أنحاء الجزيرة.
وانتخبت كونولي بأغلبية ساحقة في نهاية شهر أكتوبر الماضي متغلبة على منافستها مرشحة حزب (فاين جايل) هيذر همفريز.
وتتولى كونولي البالغة من العمر (68 عاما) المنصب خلفا لمايكل دي هيغينز الذي انتهت ولايته التي استمرت 14 عاما في منتصف الليلة الماضية. (النهاية)

