تنصيب كاثرين كونولي رئيسا جديدا لايرلندا

تنصيب كاثرين كونولي رئيسا جديدا لايرلندا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 11 – 11 (كونا) –- تعهدت رئيسة ايرلندا الجديدة كاثرين كونولي اليوم الثلاثاء بالعمل على رعاية مصالح الشعب الايرلندي.
وجاء موقف كونولي في خطاب القته خلال حفل تنصيبها كرئيس لايرلندا في قلعة (دبلن) حيث تعتبر عاشر من تولى الرئاسة في بلادها.
وقالت إن ايرلندا تشهد "تغيرات جذرية" منذ نهاية الحرب الباردة معربة عن تطلعها إلى زيارتها الأولى إلى ايرلندا الشمالية كرئيسة.
واكدت كونولي اهمية مثل هذه الزيارات الرئاسية حيث انها ستعزز فرص اطلاق "حوار شامل في جميع أنحاء الجزيرة.
وانتخبت كونولي بأغلبية ساحقة في نهاية شهر أكتوبر الماضي متغلبة على منافستها مرشحة حزب (فاين جايل) هيذر همفريز.
وتتولى كونولي البالغة من العمر (68 عاما) المنصب خلفا لمايكل دي هيغينز الذي انتهت ولايته التي استمرت 14 عاما في منتصف الليلة الماضية. (النهاية)
