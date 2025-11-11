بريطانيا: سجن امرأة صينية 11 عاما بعد إدانتها بغسل الأموال

403
بريطانيا: سجن امرأة صينية 11 عاما بعد إدانتها بغسل الأموال
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 11 – 11 (كونا) –- أصدر القضاء البريطاني اليوم الثلاثاء حكما بالسجن على امرأة صينية 11 عاما وثمانية أشهر بعد إدانتها بغسل الأموال نتيجة الاتجار في العملات المشفرة.
وقالت الشرطة في بيان إن المرأة الصينية تدعى كيان زيمين وقد اشترت عملات مشفرة تقدر قيمتها الآن بمليارات الجنيهات الإسترلينية باستخدام أموال مسروقة من آلاف المتقاعدين الصينيين.
وأضاف البيان أنه "بعد فرارها من الصين انتقلت إلى لندن وداهمت شرطة العاصمة منزلها بعد عام ونفذت واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في العالم".
وكشف البيان عن أن أكثر من 100 ألف صيني استثمروا أموالهم في شركتها التي ادعت أنها تطور منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات المشفرة. (النهاية)
ن ب ش / م ع ح ع
ن ب ش / م ع ح ع
