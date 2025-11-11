  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
بريطانيا: سجن امرأة صينية 11 عاما بعد إدانتها بغسل الأموال

2025-11-11 11:35:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) لندن – 11 – 11 (كونا) –- أصدر القضاء البريطاني اليوم الثلاثاء حكما بالسجن على امرأة صينية 11 عاما وثمانية أشهر بعد إدانتها بغسل الأموال نتيجة الاتجار في العملات المشفرة.
وقالت الشرطة في بيان إن المرأة الصينية تدعى كيان زيمين وقد اشترت عملات مشفرة تقدر قيمتها الآن بمليارات الجنيهات الإسترلينية باستخدام أموال مسروقة من آلاف المتقاعدين الصينيين.
وأضاف البيان أنه "بعد فرارها من الصين انتقلت إلى لندن وداهمت شرطة العاصمة منزلها بعد عام ونفذت واحدة من أكبر عمليات ضبط العملات المشفرة في العالم".
وكشف البيان عن أن أكثر من 100 ألف صيني استثمروا أموالهم في شركتها التي ادعت أنها تطور منتجات صحية عالية التقنية وتعدين العملات المشفرة. (النهاية)

