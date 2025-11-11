روسيا: حرمان الممثل الرسمي للخارجية اليابانية من دخول أراضينا بشكل دائم

403
روسيا: حرمان الممثل الرسمي للخارجية اليابانية من دخول أراضينا بشكل دائم
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 11 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إنها قررت حرمان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية من دخول الأراضي الروسية بشكل دائم وذلك في إطار إجراءات الرد على ما وصفته ب"السياسات المعادية لروسيا التي تنتهجها طوكيو".
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يشمل أيضا عددا من الصحفيين والأكاديميين والشخصيات العامة اليابانية الذين قالت إنهم يشاركون في "حملات إعلامية وسياسية معادية لموسكو".
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي "ردا على القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد مسؤولين ومؤسسات روسية وتماشيها مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا" مؤكدا أن موسكو "ستواصل اتخاذ إجراءات مماثلة كلما واصلت طوكيو سياساتها العدائية".
وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أبلغ السفارة اليابانية في موسكو بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية مجددا دعوته السلطات اليابانية "للعودة إلى نهج الحوار والاحترام المتبادل بدلا من سياسة المواجهة والاصطفاف وراء الغرب".
وتشهد العلاقات الروسية – اليابانية توترا متصاعدا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022 على خلفية العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو وتجميد المفاوضات حول معاهدة السلام بين البلدين. (النهاية)
