روسيا: حرمان الممثل الرسمي للخارجية اليابانية من دخول أراضينا بشكل دائم

2025-11-11 11:35:58
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 11 - 11 (كونا) -- قالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء إنها قررت حرمان الممثل الرسمي لوزارة الخارجية اليابانية من دخول الأراضي الروسية بشكل دائم وذلك في إطار إجراءات الرد على ما وصفته ب"السياسات المعادية لروسيا التي تنتهجها طوكيو".
وأوضحت الوزارة في بيان رسمي أن القرار يشمل أيضا عددا من الصحفيين والأكاديميين والشخصيات العامة اليابانية الذين قالت إنهم يشاركون في "حملات إعلامية وسياسية معادية لموسكو".
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تأتي "ردا على القيود التي فرضتها الحكومة اليابانية ضد مسؤولين ومؤسسات روسية وتماشيها مع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا" مؤكدا أن موسكو "ستواصل اتخاذ إجراءات مماثلة كلما واصلت طوكيو سياساتها العدائية".
وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي أبلغ السفارة اليابانية في موسكو بالقرار عبر القنوات الدبلوماسية مجددا دعوته السلطات اليابانية "للعودة إلى نهج الحوار والاحترام المتبادل بدلا من سياسة المواجهة والاصطفاف وراء الغرب".
وتشهد العلاقات الروسية – اليابانية توترا متصاعدا منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية عام 2022 على خلفية العقوبات التي فرضتها طوكيو على موسكو وتجميد المفاوضات حول معاهدة السلام بين البلدين. (النهاية)

د أ ن / م ع ح ع


MENAFN11112025000071011013ID1110330056

