الرئيسان الروسي والكازاخستاني يؤكدان عمق العلاقات الثنائية ويبحثان آفاق التعاون المستقبلي

الرئيسان الروسي والكازاخستاني يؤكدان عمق العلاقات الثنائية ويبحثان آفاق التعاون المستقبلي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 11 - 11 (كونا) -- اعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أكدا خلال اجتماعهما في موسكو عمق العلاقات بين بلديهما وحرصهما على تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وقال الكرملين في بيان عبر منصة (تليغرام) إن الاجتماع غير الرسمي بين الزعيمين اختتم في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو مشيرا الى أن الرئيسين سيواصلان محادثاتهما الرسمية غدا الأربعاء حيث من المقرر توقيع عدد من الوثائق الثنائية المهمة.
وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع كازاخستان مؤكدا أن البلدين يعملان على رسم خطط مستقبلية مشتركة تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.
ونقل البيان عن بوتين قوله "غدا سنستعرض مع زملائنا كامل جدول أعمال علاقاتنا الثنائية وسنتطلع إلى المستقبا وأعتقد أننا سنختتم العام الحالي بشكل جيد للغاية وسنضع خططا للفترات القريبة والمتوسطة والطويلة الأمد".
وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي شكر نظيره الكازاخستاني على زيارته إلى موسكو معربا عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير العلاقات بين البلدين.
من جانبه نقل البيان عن الرئيس توكاييف قوله إنه سعيد بزيارة موسكو معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها ومؤكدا أن العلاقات بين موسكو وأستانا تسير في مسارها الصحيح.
ووصف توكاييف الرئيس بوتين بأنه "رفيقه الكبير" مشيرا إلى أن البلدين لا يواجهان أي مشاكل جدية وأن أي قضايا طارئة يتم حلها عبر قنوات الحوار المباشر بين قيادتي الدولتين.
وأكد توكاييف أنه "لا توجد مشاكل خطيرة في العلاقات بين موسكو وأستانا وإذا ظهرت يتم حلها من خلال جهود رؤساء الدول وبالطبع الحكومات".
وبدأ توكاييف اليوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى روسيا تستمر يومين وهو سيشارك غدا مع بوتين في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين بين روسيا وكازاخستان على أن يتم توقيع حزمة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي. (النهاية)
د أ ن / ف ا س
