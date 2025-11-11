  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الرئيسان الروسي والكازاخستاني يؤكدان عمق العلاقات الثنائية ويبحثان آفاق التعاون المستقبلي

2025-11-11 11:35:57
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) موسكو - 11 - 11 (كونا) -- اعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الثلاثاء أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف أكدا خلال اجتماعهما في موسكو عمق العلاقات بين بلديهما وحرصهما على تطوير التعاون في مختلف المجالات.
وقال الكرملين في بيان عبر منصة (تليغرام) إن الاجتماع غير الرسمي بين الزعيمين اختتم في قصر الكرملين بالعاصمة موسكو مشيرا الى أن الرئيسين سيواصلان محادثاتهما الرسمية غدا الأربعاء حيث من المقرر توقيع عدد من الوثائق الثنائية المهمة.
وأضاف البيان أن الرئيس بوتين أعرب خلال اللقاء عن ارتياحه لمستوى العلاقات مع كازاخستان مؤكدا أن البلدين يعملان على رسم خطط مستقبلية مشتركة تشمل التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.
ونقل البيان عن بوتين قوله "غدا سنستعرض مع زملائنا كامل جدول أعمال علاقاتنا الثنائية وسنتطلع إلى المستقبا وأعتقد أننا سنختتم العام الحالي بشكل جيد للغاية وسنضع خططا للفترات القريبة والمتوسطة والطويلة الأمد".
وأوضح الكرملين أن الرئيس الروسي شكر نظيره الكازاخستاني على زيارته إلى موسكو معربا عن تقديره للجهود المبذولة في تطوير العلاقات بين البلدين.
من جانبه نقل البيان عن الرئيس توكاييف قوله إنه سعيد بزيارة موسكو معربا عن امتنانه لحفاوة الاستقبال التي حظي بها ومؤكدا أن العلاقات بين موسكو وأستانا تسير في مسارها الصحيح.
ووصف توكاييف الرئيس بوتين بأنه "رفيقه الكبير" مشيرا إلى أن البلدين لا يواجهان أي مشاكل جدية وأن أي قضايا طارئة يتم حلها عبر قنوات الحوار المباشر بين قيادتي الدولتين.
وأكد توكاييف أنه "لا توجد مشاكل خطيرة في العلاقات بين موسكو وأستانا وإذا ظهرت يتم حلها من خلال جهود رؤساء الدول وبالطبع الحكومات".
وبدأ توكاييف اليوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى روسيا تستمر يومين وهو سيشارك غدا مع بوتين في الجلسة العامة لمنتدى التعاون الإقليمي الحادي والعشرين بين روسيا وكازاخستان على أن يتم توقيع حزمة من الاتفاقيات لتعزيز التعاون الثنائي. (النهاية)

