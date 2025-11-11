  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأمم المتحدة: العقوبات المفروضة على (الجنائية الدولية) تعد اعتداءات على مبادئ القانون الدولي

2025-11-11 11:35:56
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 11 - 11 (كونا) -- قالت رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك اليوم الثلاثاء إن الترهيب والعقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية تعد "اعتداءات" على مبادئ القانون الدولي ذاتها.
جاءت تصريحات بيربوك خلال مناقشة الجمعية للتقرير السنوي للمحكمة الجنائية الدولية على ضوء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على القضاة والمدعين العامين هذا العام.
وذكرت بيربوك أمام الجمعية العامة أنه "لأكثر من عقدين واجهت المحكمة الإفلات من العقاب وأثبتت أنه حتى في أحلك اللحظات لا تزال المساءلة ممكنة" مضيفة "وبينما نشهد فظائع لا تزال تهز ضمير الإنسانية يتضح جليا أن مهمة المحكمة لم تكتمل بعد".
وأكدت أهمية التعاون الدولي في التحقيقات والاعتقالات وتنفيذ أوامر الاعتقال فضلا عن ضرورة الاستقلال لضمان مقاضاة الجرائم بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة الدولية التي أسست المحكمة).
ونبهت بيربوك إلى أن المحكمة لم تكن بمنأى عن التدخلات قائلة "عوقب مسؤولو المحكمة لدفاعهم عن سيادة القانون وسعيهم للمساءلة وواجهت أنظمتها هجمات إلكترونية تهدف إلى تقويض مصداقيتها".
واعتبرت أن ذلك يشكل "هجمات متعمدة على المحكمة تهدف إلى إضعاف سيادة القانون وتقويض الثقة في المؤسسات الدولية".
وخلال اجتماع اليوم تم تقديم قرار يؤكد على ضرورة تمكين مسؤولي المحكمة من تنفيذ ولايتهم "من دون ترهيب" و"يدين أي تهديدات أو هجمات أو تدخل ضد المحكمة أو موظفيها أو المتعاونين معها".
من جانبها أفادت رئيس المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني بأن أحكام المحكمة تذكر المجتمع الدولي بأن العدالة "تتجاوز الحدود والمصالح" ولكن عندما "يتعرض القضاة للضغط أو التهديد أو التقويض فإن مصداقية القانون الدولي نفسها تضعف".
وتابعت أكاني "استمرت الهجمات والتهديدات والإجراءات القسرية ضد المحكمة ومسؤوليها ولا تزال تشكل تهديدا خطيرا لإدارة العدالة من قبل المحكمة وللمكافحة العالمية للإفلات من العقاب".
وتنبع العقوبات من أمر تنفيذي صدر في فبراير الماضي ردا على إصدار المحكمة المدعومة من الأمم المتحدة مذكرات توقيف ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
ويمكن أن تشمل العقوبات ضد المحكمة الجنائية الدولية منع الوصول إلى الممتلكات أو الأصول في الولايات المتحدة بالإضافة إلى حظر السفر. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع


MENAFN11112025000071011013ID1110330052

